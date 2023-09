Free Apple Music Subscription : యాపిల్​ అభిమానులకు శుభవార్త. కొత్త ఐఫోన్ సహా, ఎయిర్​పాడ్స్​, హోమ్​పాడ్స్​, బీట్స్​ లాంటి ఎలిజిబుల్​ ఆడియో డివైజ్​లు కొనుగోలు చేసిన కస్టమర్లకు బంపర్​ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా సరికొత్త యాపిల్ పరికరాలు కొన్న కొత్త కస్టమర్లకు 6 నెలలపాటు యాపిల్ మ్యూజిక్​ సబ్​స్క్రిప్షన్​ను ఉచితంగా​ అందిస్తోంది.

100 మిలియన్స్​కు పైగా!

యాపిల్ కంపెనీ ప్రకారం, 'కస్టమర్లు డాల్బీ అట్మోస్​తో కూడిన స్పేషియల్​ ఆడియోతో 100 మిలియన్లకు పైగా పాటలను వినవచ్చు. ముఖ్యంగా ఎలాంటి ప్రకటనలు, అంతరాయాలు లేకుండా.. ఆన్​లైన్​, ఆఫ్​లైన్​ రెండు విధాలుగానూ సంగీతాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు.'

యాపిల్ ఆడియో డివైజ్​లు కొన్నవారు.. ఫ్రీ యాపిల్ మ్యూజిక్ సబ్​స్క్రిప్షన్​ పొందడం ఎలా?

How To Get Free Apple Music With New Airpods :

యాపిల్ మ్యూజిక్​ వాడాలంటే.. ముందుగా మీ ఐఫోన్ లేదా ఐపాడ్​లో లేటెస్ట్​ iOS​ లేదా iPadOS వెర్షన్​ ఉండాలి. ఒక వేళ లేకపోతే అప్​డేట్ చేసుకోవాలి.

మీ ఐఫోన్​ లేదా ఐపాడ్​కు.. యాపిల్​ ఆడియో డివైజ్​ను అనుసంధానం (Pair) చేయాలి.

మీ ఐఫోన్​ లేదా ఐపాడ్​లో యాపిల్​ మ్యూజిక్ యాప్​ను ఓపెన్​ చేయాలి.

యాపిల్ మ్యూజిక్ యాప్​లో .. యాపిల్ ఐడీతో సైన్​ ఇన్​​ కావాలి.

మీకు అక్కడ 6 నెలల యాపిల్ మ్యూజిక్ ఫ్రీ సబ్​స్క్రిప్షన్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.

ఒక వేళ మీకు అక్కడ ఉచిత మ్యూజిక్ ఆఫర్​ కనిపించకపోతే.. Listen Now Tabని క్లిక్​ చేయాలి. అప్పుడు మీకు ఫ్రీ మ్యూజిక్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.

మీరు Get 6 months Free ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి. అంతే ఇకపై మీరు ఉచితంగా లక్షలాది యాపిల్​ పాటలను ఆస్వాదించవచ్చు.

ఫ్రీ యాపిల్ మ్యూజిక్ సబ్​స్క్రిప్షన్​ - ఎలిజిబుల్ డివైజ్​లు

Free Apple Music Eligible Devices : ఎయిర్​పాడ్స్​ ప్రో, ఎయిర్​పాడ్స్​ (సెకెండ్​, థర్డ్​ జనరేషన్​), ఎయిర్​పాడ్స్​ మ్యాక్స్​, హోమ్​పాడ్, హోమ్​పాడ్​ మినీ, బీట్స్​ ఫిట్​ ప్రో, బీట్స్​ స్టూడియో బడ్స్​, పవర్​బీట్స్​, పవర్​బీట్స్​ ప్రో, బీట్స్ సోలో ప్రో, బీట్స్ స్టూడియో బడ్స్​ +, బీట్స్​ స్టూడియో ప్రో.

ఐఫోన్​ వినియోగదారులు ఫ్రీ యాపిల్​ మ్యూజిక్ సబ్​స్క్రిప్షన్​ పొందడం ఎలా?

How To Get Free Apple Music With New iPhone :

మొదటిగా మీరు కొన్న కొత్త ఐఫోన్​లో యాపిల్ ఐడీతో సైన్​ ఇన్​ కావాలి.

మీ సరికొత్త ఐఫోన్​లో లేటెస్ట్ వెర్షన్​ ఐవోఎస్​ రన్​ అవుతుందో లేదో చెక్​ చేసుకోవాలి. తరువాత..

యాపిల్ మ్యూజిక్ యాప్​ను ఓపెన్ చేయాలి.

యాప్ ఓపెన్​ అయిన వెంటనే.. మీకు యాపిల్ మ్యూజిక్ ఫ్రీ సబ్​స్క్రిప్షన్​ ఆప్షన్​ కనిపిస్తుంది.

ఒక వేళ అక్కడ కనిపించకపోతే.. Listen Now Tabను క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు మీకు ఫ్రీ మ్యూజిక్​ ఆప్షన్​ కనిపిస్తుంది.

Get 6 months free ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి. అంతే మీరు లక్షలాది పాటలు ఉచితంగా, ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా 6 నెలలపాటు ఆస్వాదించవచ్చు.

నోట్​ : ఐఫోన్​లను నేరుగా యాపిల్​ స్టోర్​లో కొనుక్కోవచ్చు. లేదా ఆథరైజ్డ్​ యాపిల్ రీసెల్లర్స్​ దగ్గర అయినా కొనుగోలు చేయవచ్చు. వాస్తవానికి లేటెస్ట్​ వెర్షన్​ ఐవోఎస్ రన్​ అవుతున్న ఏ ఐఫోన్​లో అయినా.. ​ఈ యాపిల్ మ్యూజిక్​ యాప్​ను వాడుకోవచ్చు.

ఐఫోన్​ 15 లాంఛ్​ ఎప్పుడంటే!

IPhone 15 Launch Date : యాపిల్​ కంపెనీ సెప్టెంబర్​ 12 రాత్రి 10.30 గంటలకు 'వండర్​లస్ట్​' కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. యాపిల్ సీఈఓ టిమ్​ కుక్​ ఈ ఈవెంట్​ను హోస్ట్ చేయనున్నారు. బహుశా ఆ ఈవెంట్​లోనే న్యూ ఐఫోన్​ 15 సిరీస్​, యాపిల్ వాచ్​ సిరీస్​ 9, వాచ్​ ఆల్ట్రా 2 సహా పలు డివైజ్​లను లాంఛ్​ చేసే అవకాశం ఉంది.