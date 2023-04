పవన్​ కల్యాణ్​- హరీశ్​ శంకర్​ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న లేటెస్ట్ మూవీ 'ఉస్తాద్​ భగత్​ సింగ్'​. గబ్బర్​ సింగ్​తో హిట్​ కొట్టిన ఈ కాంబో దాదాపు 12 ఏళ్ల తర్వాత మరోసారి బాక్సాఫీస్​ను షేక్ చేసేందుకు రాబోతుంది. దాదాపు రెండేళ్ల క్రితం సినిమా అనౌన్స్​ చేసినప్పటి నుంచి ఏ మాత్రం అప్డేట్స్​ రాని ఈ సినిమా.. ఇప్పుడు(ఏప్రిల్​ 5) సెట్స్​పైకి వెళ్లడంతో ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు. 'గబ్బర్ సింగ్​' రోజులు మళ్లీ రానున్నాయంటూ తెగ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.

దర్శకుడు హరీశ్​ శంకర్ ఈ సినిమా సెట్స్​పైకి వెళ్లిందంటూ తెలుపుతూ.. పవన్​కు సంబంధించిన ఓ సాలిడ్​ పోస్టర్​ను రిలీజ్​ చేసి సోషల్​మీడియాను షేక్​ చేశారు. ఓ చేతిలో టీ గ్లాస్​.. మరో చేతిలో రివాల్వర్​ పట్టుకున్న పవన్​ కల్యాణ్​ పోలీస్​ డ్రెస్​లో స్టైలిష్​గా ఓ కుర్చీలో కిటికీ వైపు తిరిగి కూర్చున్నట్లు కనిపించారు. 'This Time it's not just entertainment' ఈ సారి కేవలం ఎంటర్​టైన్మెంట్​ మాత్రమే కాదు.. అంటూ రిలీజైన పోస్టర్​పై వ్యాఖ్య రాసుకొచ్చింది మూవీ టీమ్​.

అయితే ఓ సారి పోస్టర్​ను పరిశీలిస్తే పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలు కనిపిస్తున్నాయి. పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఓ వైపు భగత్​ సింగ్​ ఫోటో ఉండగా మరో వైపు గోడపై 'కాప్​ కనెక్ట్.. పోలీసులకు ఓ కొత్త యాప్​'​ అనే పోస్టర్​ అతికించి ఉంది. మరోవైపు డ్రెస్సింగ్​ స్టైల్​ చూస్తుంటే సేమ్​ గబ్బర్​సింగ్​లానే ఉంది. అదే పాత యాటిట్యూడ్​తో పోస్టర్​లో పవన్​ కనిపించారు. అంటే ఈ సినిమా గబ్బర్​ సింగ్​కు సీక్వెలా? అసలు ఈ 'కాప్ కనెక్ట్'​ ఏంటి? అనే సందేహాలు వస్తున్నాయి.

సైబర్​ క్రైమ్ నేపథ్యంలో..

'కాప్ కనెక్ట్'​ అంటే ఓ మొబైల్​ ఎక్స్​క్లూజివ్​ యాప్​. ఈ యాప్​.. సైబర్​ క్రైమ్ కేసుల్లో​ దర్యాప్తు చేయడానికి టెక్నికల్​గా, లీగల్​గా పోలీసు అధికారులకు, లాయర్స్​, సీఐఎస్​ఓ అధికారులకు ఉపయోగపడుతుంది. అంటే దీని బట్టి పవన్​.. హై రేంజ్​లో జరిగే సైబర్​ క్రైమ్​ కేసులను ఛేదించే అధికారిగా కనిపించే అవకాశముందని సినీ అభిమానులు అంటున్నారు. అంటే కథ మొత్తం సైబర్​ క్రైమ్​ చుట్టే తిరిగే ఛాన్స్​ ఉందని భావిస్తున్నారు.

కామెడీ మాత్రమే కాదు..

దీనికి తోడు క్యాప్షన్​ కూడా ఈ సారి కేవలం ఎంటర్​టైన్మెంట్​ కాదు అని క్లారిటీ కూడా ఇచ్చారు. అంటే దాని అర్థం.. గతంలో 'గబ్బర్​ సింగ్'​ సినిమాను చూస్తే కథ మొత్తం ఓ రూరల్​(గ్రామీణ) బ్యాక్​గ్రౌండ్​ నేపథ్యంలో నడుస్తుంది. ఇందులో పవన్​.. ఓ పక్కా మాస్​ పోలీస్​ ఆఫీసర్​గా కనిపిస్తూ సినిమా మొత్తం పవర్​ఫుల్​ డైలాగ్​లు చెబుతూనే మరోవైపు కామెడీని బాగా పండించారు. ఫైనల్​గా ఆ ఊరులో ఉన్న ఓ లోకల్​ గుండాను ఎదిరించి చివరికి మట్టికరిపిస్తారు.

అయితే ఈ సినిమా విజయం సాధించడంలో కామెడీనే ప్రధాన పాత్ర పోషించిందని చెప్పాలి. కానీ ఈ సారి పోస్టర్​లో ఎంటర్​టైన్మెంట్​ కోసం కాదని రాయడం వల్ల.. ఈ సారి స్టైలిష్​ మోడ్​లో సాగే యాక్షన్​ కథ అని తెలుస్తోంది. పవన్​ కూడా 'గబ్బర్​ సింగ్​'లో లాగా పూర్తిగా మాస్​గా కాకుండా.. మాస్​ను టచ్​ చేస్తూనే క్లాస్​ పోలీస్​ ఆఫీసర్​గా కనిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయి!