How to Open NRI Account in UAE in Telugu : దేశం వెలుప‌ల నివ‌సించే భార‌త పౌరుల‌ను, భార‌తీయ మూలాలున్న వారిని క‌లిపి ప్ర‌వాస భార‌తీయులు(NRI)గా సంబోధిస్తాం. ఎన్​ఆర్​ఐ ఖాతాలకు సంబంధించి మూడు ర‌కాల బ్యాంకు అకౌంట్​లు ఉన్నాయి. నాన్ రెసిడెంట్ ఆర్డిన‌రీ (ఎన్‌.ఆర్‌.ఓ), నాన్ రెసిడెంట్ ఎక్స్‌ట‌ర్న‌ల్ (ఎన్‌.ఆర్‌.ఈ), ఫారిన్ క‌రెన్సీ నాన్ రెసిడెంట్ (ఎఫ్‌.సి.ఎన్‌.ఆర్‌)లుగా ఉన్నాయి. ఎవరైనా ఉద్యోగం, వ్యాపారం, విదేశీయానం లేదా ఇతర కారణాల వల్ల కొంత కాలం పాటు దేశాన్ని విడిచి విదేశాలకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నట్లయితే వారికి ఏది వర్తిస్తుందో దానికి అనుగుణంగా రెసిడెంట్ బ్యాంకు ఖాతాను ఎన్​ఆర్​ఐ(NRI) అకౌంట్​గా మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే అక్కడే ఒక కొత్త ఎన్​ఆర్​ఐ ఖాతాను ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే భారత్ నుంచి ఎక్కువగా ఉపాధి కోసం UAEకి వెళ్తుంటారు. ఈ క్రమంలో అక్కడ స్థిరపడిన వారు లేదా కొత్తగా వెళ్లే వారు అక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? దానికి ఏయే ఏయే పత్రాలు అవసరమో ఇప్పుడు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం...