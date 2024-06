EPF KYC Correction : మీరు ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్​) చందాదారులా? మీ పీఎఫ్ అకౌంట్​ వివరాల్లో​ ఏవైనా తప్పులున్నాయా? లేదా వ్యక్తిగత వివరాలను అప్​డేట్‌ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ ఆర్టికల్ మీ కోసమే. పీఎఫ్​ అకౌంట్​​లోని మీ వివరాలను సులువుగా ఆన్​లైన్​లోనే మార్చుకునే సదుపాయాన్ని ఈపీఎఫ్ఓ తీసుకువచ్చింది.

ఇంతకు ముందు వరకు ఈపీఎఫ్ అకౌంట్​లోని వివరాలను మార్చుకునేందుకు, ఉద్యోగులు తమ యజమాని ఇచ్చిన జాయింట్ డిక్లరేషన్ ఫారంను నింపి, దానిని ఈపీఎఫ్ఓ కార్యాలయంలో ఇచ్చేవారు. అయితే ఇప్పుడు అలాంటి అవసరమేమీ లేకుండా, చాలా ఈజీగా ఆన్​లైన్​లోనే మీ పీఎఫ్ అకౌంట్​లోని వివరాలను మార్చుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ఇటీవలే ఈపీఎఫ్ఓ 'స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ (SOP)'ను విడుదల చేసింది. కనుక ఇప్పుడు ఈపీఎఫ్ చందాదారులు ఆన్​లైన్​లో తమకు చెందిన 11 వ్యక్తిగత వివరాలను మార్చుకోవచ్చు. అవేంటంటే?

11 EPF Parameters That You Can Change Through Online Mode :

ఉద్యోగి పేరు లింగం (జెండర్​) పుట్టిన తేదీ తల్లి/ తండ్రి పేరు సంబంధం (రిలేషన్​షిప్)​ వైవాహిక స్థితి జాయినింగ్ డేట్​ రీజన్ ఫర్ క్విట్టింగ్ డేట్ ఆఫ్ క్విట్టింగ్ జాతీయత ఆధార్ నంబర్​

How To Change EPF Details Online : ఆన్​లైన్​లో మీ ఈపీఎఫ్ ఖాతాలోని వివరాలు మార్చుకునేందుకు ఈ కింది స్టెప్స్​ ఫాలో అవ్వండి.

ముందుగా EPFO అధికారిక​ పోర్టల్​ epfindia.gov.inను ఓపెన్ చేయాలి.

హోమ్​ పేజ్​లో కనిపించే services ట్యాబ్​పై క్లిక్‌ చేయాలి.

స్క్రోల్​ చేసి For Employees అనే ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవాలి.

తరువాత Member UAN/ online Service ఆప్షన్​పై క్లిక్‌ చేయాలి.

అప్పుడు ఓ కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో UAN, పాస్​వర్డ్‌, క్యాప్చా వివరాలు ఎంటర్‌ చేసి లాగిన్ కావాలి.

అప్పుడు మీ ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది.

స్క్రీన్​పై కనిపించే Manage ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవాలి.

అందులో joint declaration ఆప్షన్‌ కనిపిస్తుంది.

అక్కడ మీ మెంబర్‌ ఐడీని ఎంటర్‌ చేసి, మీరు అప్​డేట్‌ చేయాలనుకుంటున్న వివరాలను నమోదు చేయాలి.

అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు అన్నీ అప్​లోడ్‌ చేసి, సబ్మిట్ చేయాలి.

మీ రిక్వెస్ట్​ కనుక యాక్సెప్ట్ అయితే, ఆ వివరాలు యజమానికి చేరుతాయి.

ఎంప్లాయర్ చేయాల్సింది ఇదే!

ఈపీఎఫ్ చందాదారుడి అభ్యర్థనను స్వీకరించిన తర్వాత యజమాని (ఎంప్లాయర్​) ఈ కింది విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది.

యజమాని epfindia.gov.in పోర్టల్​లో తన ఎంప్లాయర్​ ఐడీని నమోదు చేయాలి.

మెంబర్ ట్యాబ్​పై క్లిక్ చేయాలి.

అక్కడ joint declaration change రిక్వెస్ట్ ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవాలి.

యజమాని తమ రికార్డులను చెక్ చేసి ఉద్యోగి అభ్యర్థనను అంగీకరించవచ్చు లేదా తిరస్కరించొచ్చు.

ఒకవేళ యజమాని చందాదారుడి రిక్వెస్ట్​ను అంగీకరిస్తే, అది ఈపీఎఫ్ఓకు చేరుతుంది.

ఈ విధంగా మీ ఈపీఎఫ్ అకౌంట్​లోని వివరాలను చాలా సులువుగా ఆన్​లైన్​లోనే మార్చుకోవచ్చు.

