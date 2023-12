How To Claim Travel Insurance : విహార యాత్రల కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునేవారు ప్రయాణ బీమా తీసుకోవడం ఉత్తమం. మనకు పరిచయం లేని ప్రాంతంలో అనుకోకుండా వైద్య అవసరాలు ఏర్పడవచ్చు, ప్రయాణం రద్దవ్వచ్చు, విమానాలు ఆలస్యంగా రావచ్చు, సామాన్లు, పాస్‌పోర్ట్‌ పోగొట్టుకోవచ్చు. ఇలాంటి అన్ని నష్టాలన్నింటి నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుంది ఈ పాలసీ. మరి దీనిని క్లెయిం చేసుకోవాలంటే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వస్తువులు పోగొట్టుకుంటే..?

What To Do If We Lost Belongings In Flight Travel : సాధారణంగా ప్రజా రవాణా వినియోగించే సమయంలో చాలా మంది తమ తమ వస్తువులను కోల్పోతుంటారు. ముఖ్యంగా విమాన ప్రయాణాల సమయంలోఇలా జరుగుతుంది. ఇలాంటి ఊహించని పరిస్థితుల్లో పాలసీలో పేర్కొన్న మొత్తాన్ని మీరు క్లెయిమ్​ చేసుకోవడం ద్వారా మీరు ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయట పడవచ్చు. అయితే మీరు సామగ్రిని పోగొట్టుకున్నప్పుడు ఆ విషయాన్ని సంబంధిత బీమా సంస్థకు తెలియజేయాలి. అప్పుడే వారు సరైన మార్గనిర్దేశం చేయగలరు. కాగా, బ్యాగేజీ పూర్తిగా నష్టపోయినప్పుడు మాత్రమే రీయింబర్స్‌మెంట్‌ వర్తిస్తుంది. పాక్షిక నష్టానికి సంబంధించిన పరిస్థితుల్లో పరిహారం అందించేందుకు బీమా కంపెనీలు నిరాకరిస్తాయని మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. ఒకవేళ విమాన సంస్థ సగం పరిహారం ఇస్తే.. మిగతా మొత్తాన్ని మాత్రమే బీమా సంస్థ చెల్లిస్తుంది. ఉదాహరణకు నష్టం రూ.10వేలు అనుకుందాం. ఇందులో రూ.2వేలను విమాన సంస్థ చెల్లిస్తే.. మిగతా రూ.8 వేలను బీమా సంస్థ ఇస్తుంది.