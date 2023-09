How much Gold can Buy in Cash without ID Proof in Telugu : దేశంలో పండగల సీజన్ రాబోతుంది. రానున్న రోజుల్లో వరుసగా దసరా, ధంతేరాస్, దీపావళి పండుగలు రాబోతున్నాయి. ఈ పండుగల సందర్భంగా చాలామంది మహిళలు సాంప్రదాయకంగా బంగారం, వెండిని కొనుగోలు చేస్తారు. ముఖ్యంగా నవంబర్​లో వచ్చే ధనత్రయోదశి నాడు బంగారం, వెండి కొనుగోలుకు ప్రాధాన్యత చాలా ఎక్కువ. అలాగే పెళ్లిళ్ల సీజన్ రాబోతుండడంతో బంగారం కొనాలని ఎక్కువమంది ఆలోచిస్తారు. నిజానికి బంగారాన్ని(Gold) నగదు రూపంలో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటాం. అయితే మీరు రాబోయే కాలంలో మీ పిల్లల కోసం గోల్డ్ కొనడానికి సిద్ధమవుతున్నారా? అయితే మీరు కచ్చితంగా కొన్ని విషయాలు తెలసుకోవాలి. నగదుతో బంగారం కొనడానికి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి.