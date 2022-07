తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.52,460 ఉండగా.. కిలో వెండి ధర రూ.55,850 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలతో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రిప్టో కరెన్సీ విలువలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

• Gold price in Hyderabad: పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ.52,460గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.55,850 వద్ద కొనసాగుతోంది.

• Gold price in Vijayawada: 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.52,460 వద్ద కొనసాగుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ.55,850గా ఉంది.

• Gold price in Vizag: 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.52,460గా ఉంది. కేజీ వెండి ధర రూ.55,850 వద్ద కొనసాగుతోంది.

• Gold price in Proddatur: పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.52,460గా ఉంది. కేజీ వెండి ధర రూ.55,850 వద్ద కొనసాగుతోంది.

• స్పాట్​ గోల్డ్​ ధర ఎంతంటే..: అంతర్జాతీయంగా ఔన్సు స్పాట్ గోల్డ్ ధర 1725 డాలర్లు పలుకుతోంది. ఔన్సు వెండి ధర 18.56 డాలర్లుగా ఉంది. రూపాయి మారకం విలువ డాలర్​తో పోలిస్తే.. ప్రస్తుతం 79.85 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంధన ధరలు: పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లో లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ.109.64, డీజిల్ ధర రూ.97.80గా ఉంది. దిల్లీలో లీటరు పెట్రోల్​ ధర రూ.96.72, డీజిల్ ధర రూ.89.62గా ఉన్నాయి.

క్రిప్టోకరెన్సీ: ఒక బిట్​కాయిన్ విలువ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రూ.18,72,574 పలుకుతోంది. ఇతర క్రిప్టోకరెన్సీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

క్రిప్టోకరెన్సీ ప్రస్తుత ధర బిట్​కాయిన్ రూ.18,72,574 ఇథీరియం రూ.1,30,696 టెథర్ రూ.84.37 బినాన్స్​ కాయిన్ రూ.21,599 యూఎస్​డీ కాయిన్ రూ.86.83

Stock Market Live Updates: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు సోమవారం నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్​ దాదాపు 500 పాయింట్లు తగ్గి.. 55,580 వద్ద ట్రేడవుతోంది. జాతీయ స్టాక్​ ఎక్స్చేంజీ సూచీ నిఫ్టీ.. 140 పాయింట్లకుపైగా నష్టపోయి.. 16,575 వద్ద కొనసాగుతోంది. టాటా స్టీల్, భారతీ ఎయిర్​టెల్, విప్రో, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ లాభాల్లో ఉండగా.. టైటాన్, హెచ్​డీఎఫ్​సీ, టీసీఎస్ నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

