PM Modi Varanasi Cricket Stadium : శివతత్వం ఉట్టిపడేలా కాశీ స్టేడియం.. 'మహాదేవ్'కు అంకితం చేసిన మోదీ
Published: 2 hours ago
PM Modi Varanasi Cricket Stadium : శివతత్వం ఉట్టిపడేలా కాశీ స్టేడియం.. 'మహాదేవ్'కు అంకితం చేసిన మోదీ
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PM Modi Varanasi Cricket Stadium : దేశంలో మరో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం, కాశీ విశ్వనాథుడు కొలువైన వారణాసిలో కొత్త క్రికెట్ స్టేడియానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శనివారం శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు రోజర్ బిన్నీ, ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ శుక్లా, బీసీసీఐ కార్యదర్శి జై షా, మాజీ క్రికెటర్లు సచిన్ తెందూల్కర్, సునీల్ గావస్కర్, రవిశాస్త్రి తదితరులు హాజరయ్యారు. ప్రధాని మోదీ వారణాసి నుంచి ఎంపీగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న విషయం గమనార్హమే.
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VIDEO | PM Modi lays foundation stone of international cricket stadium in Varanasi, UP. pic.twitter.com/JecVGifspt— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2023
స్టేడియం 'మహాదేవ్'కు అంకితం..
'మహాదేవ్' నగరంలోని ఈ స్టేడియం ఆయనకే అంకితం ఇస్తున్నట్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు. 'కాశీలో అంతర్జాతీయ స్టేడియం నిర్మించడం ద్వారా ఇక్కడి క్రీడాకారులకు మేలు జరుగుతుంది. పూర్వాంచల్ ప్రాంతానికి ఈ స్టేడియం స్టార్ అవుతుంది. ఈరోజు నుంచి ఆసియా గేమ్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఈ క్రీడల్లో పాల్గొంటున్న అథ్లెట్లకు శుభాకాంక్షలు. క్రీడల పట్ల ప్రజలకు ఉన్న దృక్పథంలో వచ్చిన మార్పే భారత్ సాధించిన విజయానికి నిదర్శనం. ఒలింపిక్ పోడియం స్కీమ్- టాప్స్ (TOPS) వంటి పథకాలతో క్రీడాకారులకు ప్రతి స్థాయిలో ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తోంది' అని మోదీ వివరించారు.
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#WATCH | This stadium in the city of 'Mahadev' will be dedicated to 'Mahadev' himself. The sportspersons here will benefit from the construction of an international stadium in Kashi. This stadium will become the star of Purvanchal region: PM Modi on the foundation stone laying of… pic.twitter.com/bgh8bErN2l— ANI (@ANI) September 23, 2023
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#WATCH | Asian Games will begin from today. I send my good wishes to all the athletes participating in the Games: PM Modi in Varanasi pic.twitter.com/hXzePvaRPM— ANI (@ANI) September 23, 2023
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#WATCH | The success India is witnessing in sports is evidence of the change in outlook towards sports. The government is helping sportspersons at every level; TOPS is one such scheme of the government: PM Modi in UP's Varanasi pic.twitter.com/hZf73URi0n— ANI (@ANI) September 23, 2023
స్టేడియం విశేషాలు..
- ఈ స్టేడియాన్ని శివతత్వం ఉట్టిపడేలా డిజైన్ చేశారు.
- త్రిశూలాన్ని పోలిన ప్లడ్లైట్లు, శివుడి చేతిలో ఉండే ఢమరుకం రూపంలో పెవిలియన్ స్టాండ్ నిర్మించనున్నారు.
- గంగా ఘాట్ మెట్ల మాదిరిగా ప్రేక్షకుల గ్యాలరీ ఉండనుంది.
- స్టేడియం ప్రవేశ ద్వారంలో బిల్వ పత్రం ఆకును పోలిన మెటాలిక్ షీట్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
- పైకప్పు అర్ధ చంద్రాకారాన్ని ప్రతిబింబించనుంది.
- సుమారు 30,000 సీటింగ్ సామర్థ్యంతో స్టేడియాన్ని నిర్మించనున్నారు.
- ఈ స్టేడియం నిర్మాణానికి అవసరమైన 121 ఎకరాల భూసేకరణ కోసం ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రూ.121 కోట్లు వెచ్చించింది.
- స్టేడియం నిర్మాణానికి రూ.330 కోట్లు ఖర్చుకానుంది.
- ఈ స్టేడియం నిర్మాణం పూర్తి అయితే కాన్పుర్, లఖ్నవూల తర్వాత ఉత్తర్ప్రదేశ్లో మూడో అంతర్జాతీయ స్టేడియం కానుంది.
- వారణాసిలోని రాజతలాబ్ ప్రాంతంలోని రింగ్ రోడ్కు సమీపంలో నిర్మించునున్న ఈ స్టేడియం 2025 డిసెంబర్ నాటికి అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశముంది.
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भाजपा सरकार में बाबा श्री विश्वनाथ जी की पावन नगरी काशी का अद्भुत विकास अकल्पनीय है।— BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) September 23, 2023
इसका विकास पुराने मंदिरों के संरक्षण और नए सुविधाओं के साथ हुआ है।
यहां के धार्मिक और पारंपरिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं।
काशी विश्वनाथ का विकास अनुषासित और सुसंगत… pic.twitter.com/jOgrbe51eH
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కాశీ ఆలయంలో పూజలు..
వారణాసిలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం శంకుస్థాపనకు హాజరైన భారత మాజీ క్రికెటర్లు సచిన్ తెందూల్కర్, సునీల్ గావస్కర్, కపిల్ దేవ్, బీసీసీఐ కార్యదర్శి జై షా, ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ శుక్లా కాశీ విశ్వనాథుడిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
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#WATCH | Uttar Pradesh: Former Indian cricketers Sachin Tendulkar Sunil Gavaskar and Kapil Dev, BCCI Secretary Jay Shah, Rajeev Shukla, BCCI Vice-President, offered prayers at Kashi Vishwanath temple in Varanasi— ANI (@ANI) September 23, 2023
(Video source - PRO Vishwanath Temple) pic.twitter.com/pWc1qWmOqR