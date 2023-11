Pawan Kalyan Election Campaign in Hanumakonda : బలిదానాల పైన ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రం అవినీతిమయం కావడం బాధ కలిగించిందని.. అందుకే దశాబ్ద కాలం తరవాత తెలంగాణలో పోటీకి దిగుతున్నానని జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్(Pavan Kalyan) పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి శాసనసభ ఎన్నికల పోరుకు సంసిద్ధమైనట్లు తెలిపారు. జనసేన అభ్యర్థులతో పాటు కూటమిలో ఉన్న బీజేపీ అభ్యర్థుల తరఫున కూడా ప్రచారం(Election Campaign) చేసేందుకు ఆయన ఇవాళ ఓరుగల్లు చేరుకున్నారు. ఎన్నికల ప్రచార షెడ్యూల్​లో భాగంగా.. హనుమకొండలో ఆ పార్టీ నాయకులు ఏర్పాటు చేసిన సకల జనుల విజయ సంకల్ప సభలో పవన్ పాల్గొని ప్రసంగించారు.