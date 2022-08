Keeda Jadi cultivation : హిమాలయాల్లో దొరికే అత్యంత అరుదైన ఔషధ మూలికను కృత్రిమంగా అభివృద్ధి చేసినట్లు ప్రకటించాడు హిమాచల్ ప్రదేశ్ కుల్లూకు చెందిన గౌరవ్ శర్మ. ఇంట్లోనే చిన్నపాటి ప్రయోగశాలను ఏర్పాటు చేసి తొలిదశలో 3వేల బాక్సుల 'కీడా జడీ'ని సాగు చేసినట్లు చెప్పాడు. బెంగళూరులోని ఓ సంస్థకు ఈ సరకునంతటినీ విక్రయిస్తానని, దేశంలోని ఇతర రైతులకు కీడా జడీ సాగులో శిక్షణ ఇస్తానని తెలిపాడు.

ఏంటీ కీడా జడీ?

కీడా జడీ అనేది ఓ రకమైన అడవి పుట్టగొడుగు. సాంకేతిక నామం కార్డీసెప్స్ మిలిటారిస్. చూసేందుకు గొంగళి పురుగులా ఉంటుందని ఆంగ్లంలో క్యాటర్​పిల్లర్​ ఫంగస్ అంటారు. ఉత్తరాఖండ్​లోని హిమాలయాల్లో సముద్ర మట్టానికి 3,600-5000 మీటర్ల ఎత్తులో మాత్రమే అత్యంత అరుదుగా కనిపిస్తుంది.

Himalayan Viagra benefits: కీడా జడీకి వైద్యపరంగా ఎంతో ప్రాధాన్యముంది. ఈ మూలిక.. రోగ నిరోధక శక్తిని బాగా పెంచగలదని చెబుతారు. లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పెంచే సహజసిద్ధమైన స్టెరాయిడ్​లా పనిచేస్తుందని అంటారు. అందుకే దీనిని హిమాలయన్ వయాగ్రా అని పిలుస్తారు. క్యాన్సర్​లాంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల చికిత్సలోనూ కీడా జడీ ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందన్నది నిపుణుల మాట. ఆయుర్వేదంలో.. శ్వాస, కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధుల చికిత్సలో ఈ కీడా జడీని ఉపయోగిస్తారు.

ఇంట్లోనే 'హిమాలయన్​ వయాగ్రా' సృష్టి.. కిలో రూ.25లక్షలు.. రైతుకు జాక్​పాట్​!

Himalayan Viagra price in India : అత్యంత అరుదుగా లభించడం, వైద్యపరంగా ప్రయోజనకారిగా పేరు ఉండడం వల్ల కీడా జడీకి గిరాకీ బాగా ఎక్కువ. ముఖ్యంగా చైనాలో ఈ మూలికకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. విదేశీ మార్కెట్​లో కీడా జడీ కిలో ధర రూ.20-25 లక్షలు ఉంటుంది. భారత్​లో దీని గురించి పెద్దగా తెలియకపోవడం వల్ల ధర తక్కువే. దేశీయ మార్కెట్​లో కిలో హిమాలయన్ వయాగ్రా రూ.3-5లక్షలు ఉంటుంది.

స్నేహితుడి సలహాతో..

How to grow keeda jadi in lab: మలేసియాలో ఉండే ఓ స్నేహితుడి ద్వారా కీడా జడీ గురించి తెలుసుకున్నాడు కుల్లూలో ఉండే గౌరవ్ శర్మ. ఆ మూలిక గురించి పూర్తిగా అధ్యయనం చేశాడు. ఇంట్లోనే ఓ ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేసి.. ఏడాదిన్నరపాటు రకరకాల ప్రయోగాలు చేశాడు. ఎట్టకేలకు అతడి శ్రమ ఫలించింది. 45 రోజుల్లో కీడా జడీ పంట చేతికొచ్చింది. తొలి దశలో మొత్తం 3 వేల పెట్టెల సరకు అమ్మకానికి సిద్ధమైంది. బెంగళూరులోని ఓ సంస్థకు ఈ మూలికలన్నింటినీ విక్రయిస్తున్నట్లు తెలిపాడు గౌరవ్. దేశంలోని ఇతర రైతులకూ ఈ మూలిక సాగుపై శిక్షణ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పాడు.