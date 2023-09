Zomato Gold Membership in India : ప్రముఖ ఆన్​లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ జొమాటో.. యూజర్లకు శుభవార్త అందించింది. గతంలో నిలిపేసిన జొమాటో గోల్డ్’ మెంబర్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్‌ను ఆ సంస్థ తిరిగి ప్రారంభించింది. గతంలో మూడు నెలల జొమాటో గోల్డ్ మెంబర్​షిప్​ను(Zomato Gold Membership) రూ. 999కు అందించగా.. ఇప్పుడు దాన్ని చాలా వరకు తగ్గించింది. అది ఎంత అనేది.. సభ్యత్వం తీసుకునే సమయంలో కనిపిస్తుంది. మీరు ఈ సభ్యత్వాన్ని తీసుకోవడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. మరి.. ఈ జొమాటో గోల్డ్ మెంబర్​షిప్​ను ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాం.

How to get Zomato Gold Membership in Telugu :

మీరు ముందుగా ఫోన్​లో Zomato యాప్‌ ఓపెన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీ ఖాతాకు లాగిన్ అవ్వాలి.

లాగిన్ అయ్యాక ఎగువ కుడి మూలలో ఉన్న “Profile Photo”పై క్లిక్ చేయాలి.

ఇప్పుడు మీకు చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి. కొంచెం కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే "Zomato గోల్డ్" ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.

ఆ తర్వాత 'Join Gold now'పై క్లిక్ చేయాలి.

ఆపై మీరు "Get Membership"పై క్లిక్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత వచ్చే విండోలో మీరు "Notify me"పై నొక్కాలి.

ఇప్పుడు మీరు సభ్యత్వం పొందడానికి కొంత సమయం వేచి ఉండాలి.

నిజానికి Zomato Gold New అనేది మునుపటి సబ్‌స్క్రిప్షన్ "Zomato Gold"అప్‌గ్రేడ్ ఫీచర్.

ఇది కొత్త ఫీచర్ కాబట్టి వారు మీకు సభ్యత్వాన్ని అందజేసే వరకు వేచి ఉండాలి.

ఇప్పుడు మీరు Zomato యాప్ (ఈ-మెయిల్ లేదా ఫోన్ నంబర్) ద్వారా Zomato గోల్డ్ కొత్త ఆహ్వాన నోటిఫికేషన్‌ను స్వీకరించిన తర్వాత మీరు ఎంచుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం డబ్బులు చెల్లించాలి.

UPI, క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ లేదా ఇతర పద్ధతిలో చెల్లింపు చేయవచ్చు.

ఆ ప్లాన్ ధర చెల్లించిన తర్వాత మీరు "జొమాటో గోల్డ్ న్యూ" మెంబర్ అవుతారు.

How to get Free Zomato Gold Membership use Coupon Codes :

ఉచితంగా మెంబర్​షిప్ పొందాలంటే..?

ముందుగా మీరు Zomato యాప్‌ని ఓపెన్ చేయాలి. అనంతరం "ప్రొఫైల్ పిక్చర్"పై నొక్కాలి.

ఆ తర్వాత కొద్దిగా క్రిందికి స్క్రోల్ చేసి.. "Coupons" కేటగిరి కింద Collected Coupons అనే ఆప్షన్ చూస్తారు.

దానిపై క్లిక్ చేస్తే మీకు మొత్తం amount of coupons కనిపిస్తాయి.

అలాగే మీరు మీ స్థానానికి సమీపంలో ఉన్న లోకేషన్​లో hidden couponsను కనుగొంటారు.

మీరు వివిధ రెస్టారెంట్‌ల నుంచి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడల్లా కూపన్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి.

ఇలా “Free Zomato Gold membership” పొందడానికి మీరు ఈ కూపన్‌లను ఉపయోగించవచ్చు.

How to get Free Zomato Gold Membership use Paytm First :

ఉచిత Zomato గోల్డ్ మెంబర్‌షిప్ పొందడానికి Paytm ఫస్ట్ ఉపయోగించండిలా..

ముందుగా మీ Paytm యాప్‌ని ఓపెన్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత ఎగువన ఉన్న search bar కోసం చూడండి. ఆ తర్వాత "First" అని టైప్ చేయాలి.

ఆపై Paytm First మెంబర్‌షిప్ లోగోపై నొక్కి.. సభ్యత్వం తీసుకోవాలి.

మీరు అందులో చేరిన తర్వాత అనేక ఆఫర్లను చూడవచ్చు.

ఈ ఆఫర్‌లు బ్రాండ్ గిఫ్ట్ కార్డ్‌లపై ఉంటాయి. అందులో జొమాటో, స్విగ్గీ కూడా ఉంటాయి.

మీరు మీ Paytm వాలెట్‌కు డబ్బును యాడ్ చేయడానికి ఉచిత Paytm మనీని ఉపయోగించవచ్చు.

మనీని ఉపయోగించవచ్చు. Paytm First సభ్యత్వాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి ఈ డబ్బును ఉపయోగించవచ్చు. ఈ సభ్యత్వం మీకు Zomato గిఫ్ట్ కార్డ్‌లను అందిస్తుంది.

ఈ గిఫ్ట్ కార్డ్‌లను ఉపయోగించి మీరు ఉచిత Zomato గోల్డ్ మెంబర్‌షిప్ పొందవచ్చు.

జొమాటో గోల్డ్ మెంబర్‌షిప్ బెనిఫిట్స్ :

Zomato Gold Membership Benefits : Zomato గోల్డ్ మెంబర్‌షిప్‌తో మీరు చాలా గొప్ప ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఇది మీ డబ్బును ఆదా చేయడమే కాకుండా మీకు అనేక ఇతర ప్రయోజనాలనూ అందిస్తుంది.

ఉచిత డెలివరీ : మీరు Zomato గోల్డ్ మెంబర్‌షిప్ కలిగి ఉంటే ఉచిత డెలివరీ లభిస్తుంది. ఇది 10కి.మీ కంటే తక్కువ దూరంలో ఉన్న అన్ని రెస్టారెంట్‌లకు వర్తిస్తుంది. కానీ మీ ఆర్డర్ 199 రూపాయల కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి.

ఆన్-టైమ్ గ్యారెంటీ : మీ ఆర్డర్ మీకు సకాలంలో అందేలా Zomato చూసుకుంటుంది. ఇది మీకు సమయానికి చేరుకోకపోతే.. కూపన్ లభిస్తుంది. ఈ కూపన్ మీకు మీ ఆర్డర్ విలువపై 100% వరకు తగ్గింపును అందిస్తుంది.

30% వరకు అదనపు తగ్గింపు : మీరు Zomato గోల్డ్ మెంబర్‌షిప్‌తో అదనంగా 30% తగ్గింపును పొందుతారు. దేశమంతటా జొమాటోతో భాగస్వామ్యం ఉన్న రెస్టారెంట్లకు ఇది వర్తిస్తుంది.

రద్దీ సమయంలో VIP యాక్సెస్ : అధిక డిమాండ్ ఉన్న సమయాల్లో మీ కోసం మరిన్ని రెస్టారెంట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇది Zomato గోల్డ్ సభ్యత్వం పెద్ద ప్రయోజనం.