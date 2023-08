Shaadi Mubarak / Kalyana Lakshmi Status : ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాల్లోని ఆడపిల్లల పెళ్లికి.. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున సహకారం అందించేందుకు తీసుకొచ్చిన పథకాలే కల్యాణ లక్ష్మీ, షాదీ ముబారక్. ఈ పథకాల ద్వారా ఆడబిడ్డల పెళ్లికి 1,00,116 రూపాయలను ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. మరి, ఈ పథకాలకు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఎవరు అర్హులు? ఎలాంటి పత్రాలు సమర్పించాలి? స్టాటస్ ఎలా తెలుసుకోవాలి? వంటి పూర్తి సమాచారాన్ని ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఇవీ అర్హతలు..

Eligibility for Shaadi Mubarak / Kalyana Lakshmi :

కల్యాణ లక్ష్మీ, షాదీ ముబారక్ పథకాలకు దరఖాస్తు చేసుకునేవారు శాశ్వతంగా తెలంగాణ వాసులై ఉండాలి.

వధువుకు కనీసం 18 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి.

వరుడి వయస్సు కనీసం 21 ఏళ్లపైన ఉండాలి.

కుటుంబ ఆదాయం ఏడాదికి రూ.2 లక్షల లోపు ఉండాలి.

ఎలాంటి పత్రాలు అవసరం?

Which Documents need for Kalyana Lakshmi /Shaadi Mubarak :

వధువు ఫొటో

వధువు బర్త్ సర్టిఫికెట్

ఆధార్ కార్డు

వధువు, ఆమె తల్లి బ్యాంకు పాస్‌బుక్‌ కాపీ

ఈ పత్రాలను స్కాన్ చేసి.. jpg ఫార్మాట్లో, సైజ్ 150KB కన్నా తక్కువ ఉండేలా సేవ్ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉండాలి.

దరఖాస్తుదారులు ఆన్ లైన్లో స్వయంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. లేదంటే.. మీ సేవా కేంద్రాన్ని సందర్శించినా సరిపోతుంది.

ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?

How to Apply Kalyana Lakshmi /Shaadi Mubarak :

ముందుగా telanganaepass.cgg.gov.in వెబ్ సైట్లోకి వెళ్లాలి.

హోమ్ పేజీ ఓపెన్ అయిన తర్వాత కాస్త కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే "కళ్యాణ లక్ష్మి /షాదీ ముబారక్" ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. మీకు ఏది కావాలంటే.. దానిపై క్లిక్ చేయాలి.

ఇప్పుడు తెరుచుకున్న పేజీలో.. పైన కల్యాణ లక్ష్మీ, కింద షాదీ ముబారక్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి.

ఇక్కడ "రిజిస్ట్రేషన్" అనే ఆప్షన్​ను సెలక్ట్ చేసుకోండి.

ఇప్పుడు పెళ్లికూతురు వ్యక్తిగత సమాచారం మొదలు.. కులం, ఆదాయం, చిరునామా, బ్యాంక్ అకౌంట్ వంటి వివరాలన్నీ సమర్పించాలి.

ఆ తర్వాత వరుడి వయస్సు కూడా నిర్ధారించాల్సి ఉంటుంది. మరికొంత సమాచారం అందించాలి.

చివరలో అన్ని ధ్రువపత్రాలకు సంబంధించిన స్కాన్ కాపీని అప్ లోడ్ చేయాలి.

సమాచారం మొత్తం అందించిన తర్వాత.. "Submit" ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది.

స్టేటస్ ఎలా తెలుసుకోవాలి..?

How to Know the Status of Kalyana Lakshmi and Shaadi Mubarak :

కల్యాణ లక్ష్మీ/షాదీ ముబారక్.. పథకాలకు దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత.. ఆమోదం లభించిందా లేదా? అనే స్టేటస్ తెలుసుకునే సౌలభ్యం కూడా ఆన్​లైన్లో ఉంది.

ఇందుకోసం కూడా telanganaepass.cgg.gov.in వెబ్ సైట్​నే సందర్శించాలి.

దరఖాస్తు చేసే సమయంలో హోమ్ పేజీలో క్లిక్ చేసిన.. కల్యాణ లక్ష్మీ/షాదీముబారక్ ఆప్షన్ పైనే క్లిక్ చేయాలి.

ఇక్కడ Registration ఆప్షన్ కింద Pring/Status అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది.

ఇప్పుడు ఆధార్ నంబర్, ఫోన్ నంబర్ అడుగుతుంది. అవి ఎంటర్ చేస్తే చాలు.. వెంటనే సమాచారం అందిస్తుంది.

పథకం ప్రారంభించిన మొదట్లో.. రూ.51,000 సాయం అందించింది ప్రభుత్వం. ఆ తర్వాత దాన్ని రూ. 75,116లకు, ఆ తర్వాత రూ.1,00,116లకు పెంచింది.

నిధులు నేరుగా వధువు తల్లి ఖాతాలో జమ అవుతాయి.

