Gold Price Today: ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. మంగళవారంతో పోలిస్తే.. పది గ్రాముల స్వచ్ఛమైన పసిడి రూ.100 తగ్గింది. మరోవైపు, వెండి ధర రూ.370 తగ్గింది. ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.

• Gold price in Hyderabad: పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ.53,010గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.58,830 వద్ద కొనసాగుతోంది.

• Gold price in Vijayawada: 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.53,010 వద్ద కొనసాగుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ.58,830గా ఉంది.

• Gold price in Vizag: 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.53,010గా ఉంది. కేజీ వెండి ధర రూ.58,830 వద్ద కొనసాగుతోంది.

• Gold price in Proddatur: పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.53,010గా ఉంది. కేజీ వెండి ధర రూ.58,830 వద్ద కొనసాగుతోంది.

• స్పాట్​ గోల్డ్​ ధర ఎంతంటే..: అంతర్జాతీయంగా ఔన్సు స్పాట్ గోల్డ్ ధర.. 1,768 డాలర్లు పలుకుతోంది. ఔన్సు వెండి ధర 20.02 డాలర్లుగా ఉంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంధన ధరలు: పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లో లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ.109.64, డీజిల్ ధర రూ.97.80గా ఉంది. దిల్లీలో లీటరు పెట్రోల్​ ధర రూ.96.72, డీజిల్ ధర రూ.89.62గా ఉన్నాయి.

క్రిప్టోకరెన్సీ: బిట్​కాయిన్ విలువ తగ్గింది. ప్రస్తుతం ఒక బిట్​కాయిన్ రూ.19,14,943 పలుకుతోంది. ఇతర క్రిప్టోకరెన్సీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

క్రిప్టోకరెన్సీ ప్రస్తుత ధర బిట్​కాయిన్ రూ.19,14,943 ఇథీరియం రూ.1,36,888 టెథర్ రూ.83.99 బినాన్స్​ కాయిన్ రూ.23,430 యూఎస్​డీ కాయిన్ రూ.84.66

నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం స్వల్ప లాభాలతో ప్రారంభమై కాసేపటికే నష్టాల్లోకి జారుకున్నాయి. సెన్సెక్స్‌ 93 పాయింట్ల నష్టంతో 58 వేల 042 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిఫ్టీ 58 పాయింట్లు నష్టపోయి 17 వేల 241 వద్ద కొనసాగుతోంది. డాలరుతో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ రూ.78.70 వద్ద ట్రేడవుతోంది. సెన్సెక్స్‌ 30 సూచీలో ఇన్ఫోసిస్‌, హెచ్‌సీఎల్‌ టెక్‌, హెచ్‌యూఎల్‌, టెక్‌ మహీంద్రా, భారతీ ఎయిర్‌టెల్‌, బజాజ్‌ ఫిన్‌సర్వ్‌, యాక్సిస్‌ బ్యాంక్‌, విప్రో, టీసీఎస్‌, రిలయన్స్‌, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్‌ షేర్లు లాభాల్లో ట్రేడవుతున్నాయి. ఎంఅండ్‌ఎం, మారుతీ, ఐటీసీ, కొటాక్‌ మహీంద్రా బ్యాంక్‌, నెస్లే ఇండియా, ఎన్‌టీపీసీ, ఎస్‌బీఐ, టైటన్‌, పవర్‌గ్రిడ్‌ షేర్లు నష్టాల్లో ఉన్నాయి.

