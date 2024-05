Follow Us

Updated : May 3, 2024, 9:04 AM IST

Published : May 3, 2024, 8:51 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

టీకేఆర్ కాలేజీ వద్ద ఉద్రిక్తత - విద్యార్థులకు, యాజమాన్యానికి మధ్య ఘర్షణ - Students Protest at TKR college

టీకేఆర్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ వద్ద ఉద్రిక్తత ( etv bharat )

Clash Between Students and TKR College Staff : రంగారెడ్డి జిల్లా మీర్‌పేటలోని టీకేఆర్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ వద్ద గురువారం రాత్రి ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. ఓ ఈవెంట్ పేరుతో కళాశాల యాజమాన్యం విద్యార్థుల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేసి, తీరా కార్యక్రమం ప్రారంభమైన తర్వాత వారిని లోపలకి అనుమతించకపోవడంతో గందరగోళం నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే విద్యార్థులు కళాశాల మెయిన్ గేట్ వద్ద ధర్నా చేపట్టారు. దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. కళాశాల యాజమాన్యానికి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు నినాదాలు చేశారు. వారిపై కాలేజీ సిబ్బంది దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో పలువురు విద్యార్థులకు గాయాలయ్యాయి. మరోవైపు ఈ ఆందోళనలో తాను షాడో పోలీస్‌ అంటూ ఓ వ్యక్తి హల్‌చల్ చేశాడు. నిరసన చేపట్టిన విద్యార్థులపై దాడి చేసి వారి ఫోన్లను లాక్కున్నాడు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చి ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధీకరించారు. ఈ క్రమంలోనే షాడో పోలీస్ అని చెప్పిన వ్యక్తిని మీర్‌పేట పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. Clash Between Students and TKR College Staff : రంగారెడ్డి జిల్లా మీర్‌పేటలోని టీకేఆర్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ వద్ద గురువారం రాత్రి ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. ఓ ఈవెంట్ పేరుతో కళాశాల యాజమాన్యం విద్యార్థుల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేసి, తీరా కార్యక్రమం ప్రారంభమైన తర్వాత వారిని లోపలకి అనుమతించకపోవడంతో గందరగోళం నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే విద్యార్థులు కళాశాల మెయిన్ గేట్ వద్ద ధర్నా చేపట్టారు. దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. కళాశాల యాజమాన్యానికి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు నినాదాలు చేశారు. వారిపై కాలేజీ సిబ్బంది దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో పలువురు విద్యార్థులకు గాయాలయ్యాయి. మరోవైపు ఈ ఆందోళనలో తాను షాడో పోలీస్‌ అంటూ ఓ వ్యక్తి హల్‌చల్ చేశాడు. నిరసన చేపట్టిన విద్యార్థులపై దాడి చేసి వారి ఫోన్లను లాక్కున్నాడు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చి ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధీకరించారు. ఈ క్రమంలోనే షాడో పోలీస్ అని చెప్పిన వ్యక్తిని మీర్‌పేట పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Last Updated : May 3, 2024, 9:04 AM IST