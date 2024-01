బియ్యం గింజలతో రామాలయ ఆకృతి - రామయ్యకు రాజేంద్రుడి 'కళా'నివేదన

Construction Of Ram Temple Pattern With Grains Of Rice : దేశమే కాదు ప్రపంచమంతా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అయోధ్య రామమందిర ప్రారంభం ఈ నెల 22న జరగనుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే సంబురాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఎవరికి వారు స్వామికి తమవంతుగా ఏదైనా సమర్పించాలి అనుకుంటున్నారు. నిర్మల్ పట్టణానికి చెందిన ఓ సూక్ష్మ కళా నిపుణుడు ఉడతా భక్తిగా తన కళనే రాముడికి నివేదించాలనుకున్నాడు. అనుకున్నదే తడవుగా ప్రయత్నం మొదలుపెట్టి విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడు. నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలోని బంగల్​పేట్​కు చెందిన బిట్లింగు రాజేంద్ర వృత్తిరీత్యా ముంబయిలో ఉంటున్నాడు. మైక్రో ఆర్టిస్ట్ కావడంతో రాముడి ఆలయ ప్రారంభోత్సవ వేడుకల్లో తాను ఒకింత ప్రత్యేకంగా నిలవాలనుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో బియ్యం గింజలతో రామాలయ ఆకృతిని రూపొందించాడు.

