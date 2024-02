ట్రూకాలర్​ నుంచి మీ ఫోన్​ నంబర్​ తొలగించాలా? ఈ సింపుల్ స్టెప్స్​ ఫాలో అవ్వండి!

How To Delete Your Truecaller Account : మన కాంటాక్ట్ లిస్ట్‎లో లేని నంబర్ నుంచి ఫోన్లు వస్తే చాలా చిరాకుగా ఉంటుంది. మనకు వచ్చే కాల్స్‎లో చాలా వరకు స్పామ్ కాల్స్ ఉంటాయి. అందుకే వీటిని ముందుగా గుర్తించడానికి చాలా మంది ట్రూకాలర్ యాప్​ను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ట్రూకాలర్ యాప్‎ని ఫోన్‎లో ఇన్‎స్టాల్ చేసుకుంటే, మనకు ఎవరి నుంచి కాల్స్ వస్తున్నాయో సులువుగా తెలిసిపోతుంది. ఫలానా బ్యాంక్ నుంచి వస్తున్న స్పామ్ కాల్ అని, లేదంటే ఫ్రాడ్ కాల్ అని అది చూపిస్తుంది. దీని వల్ల చాలా వరకు స్పామ్ కాల్స్ బాధ నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.

ట్రూకాలర్ యాప్ ఉపయోగం ఎలా ఉన్నా, దీని వల్ల ప్రైవసీ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. పైగా ఇది ఇండియాకు చెందిన కంపెనీ కాదని, మన డేటాను ఇతర దేశాలకు, సంస్థలకు ఇస్తుందనే ప్రచారం ఉంది. అందుకే చాలా మంది ట్రూకాలర్ యాప్‎ను డిలీట్ చేసి, ట్రూకాలర్​ సర్వర్​ నుంచి తమ పేర్లను పూర్తిగా తీసివేయాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే ట్రూకాలర్ యాప్‎ని సేఫ్‎గా ఎలా డిలీట్ చేయాలి? ట్రూకాలర్ నుంచి తమ మొబైల్ నంబర్​ను ఎలా ఎలా తీసివేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ట్రూకాలర్ అకౌంట్‎ను డిలీట్ చేయండిలా!

ముందుగా మీ మొబైల్​లో ఉన్న ట్రూకాలర్ యాప్‎ను ఓపెన్ చేయాలి.

స్క్రీన్ పై భాగంలో ఉండే మూడు చుక్కలను లేదా గేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయాలి.

తర్వాత Settings మీద క్లిక్ చేసి అక్కడ Privacy Centerలోకి వెళ్లాలి.

అక్కడ Deactivate బటన్‎పై క్లిక్ చేయాలి.

కన్ఫర్మేషన్ ప్రాంప్ట్​లో YES పై నొక్కి కన్ఫార్మ్​ చేయండి.

పైన చెప్పిన విధంగా చేస్తే మీ ట్రూకాలర్ అకౌంట్ డిలీట్ అవుతుంది.

ట్రూకాలర్​ నుంచి మీ మొబైల్ నంబర్​ను తొలగించండిలా!

ఇలా చేసి ట్రూకాలర్ నుంచి మీ నంబర్​ను​ శాశ్వతంగా తొలగించుకోవచ్చు.

ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి!

మీరు ట్రూకాలర్ యాప్‎ను డిలీట్ చేసినా, గతంలో మీ మొబైల్‎లో ఉన్నటువంటి కాంటాక్ట్ లిస్ట్ మొత్తం ట్రూకాలర్‎ సర్వర్లలో ఉంటుంది. వాటిని డిలీట్ చేయడం కుదరదు. కానీ మీరు కొత్తగా యాడ్ చేసుకునే నంబర్ల వివరాలు మాత్రం ట్రూకాలర్​లో నమోదు కావు. ఒకవేళ మీరు ట్రూకాలర్ యాప్‎ని డీయాక్టివేట్ చేయాలని అనుకుంటే, ట్రూకాలర్ యాప్‎ని ఓపెన్ చేసి అక్కడ పీపుల్స్ ఐకాన్​ మీద క్లిక్ చేయాలి. సెట్టింగ్స్‎లోకి వెళ్లి aboutపై క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ 'డీయాక్టివేట్ అకౌంట్' అనే దానిపై క్లిక్ చేస్తే, మీ ట్రూకాలర్ అకౌంట్ డీయాక్టివేట్ అవుతుంది.

