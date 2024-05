రోడ్డు ప్రమాదంలో దంపతులు, కుమారుడు మృతి - Road Accident

Three died in Road Accident in Sangareddy District : సంగారెడ్డి జిల్లా అందోల్ మండలం రామ్‌సాన్‌పల్లి జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో దంపతులు, కుమారుడు ముగ్గురు మృతి చెందారు. ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు రహదారి పక్కనున్న రక్షణ గోడకు ఢీకొట్టారు. దీంతో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మరణించారు. మృతులు మద్నూర్ మండలం, పెద్ద తాడ్కుర్ గ్రామానికి చెందిన శ్రీనివాస్(35), సునీత((30), నాగేశ్​గా (07) పోలీసులు గుర్తించారు. మృతదేహలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పుత్రికి తరలించారు. అనంతరం ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

