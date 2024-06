How To Connect Two Pairs Of AirPods To One Phone : మీరు యాపిల్ ప్రొడక్టులు ఉపయోగిస్తుంటారా? అంటే ఐఫోన్, ఐపాడ్​, మ్యాక్ బుక్​, యాపిల్​ టీవీ వాడుతుంటారా? అయితే మీకొక ప్రశ్న. మీరు ఎప్పుడైనా ఒకేసారి రెండు జతల ఎయిర్​పాడ్స్​ను మీ యాపిల్​ డివైజ్​కు కనెక్ట్ చేశారా? మీ సమాధానం 'లేదు' అయితే ఇది మీ కోసమే. యాపిల్ డివైజ్​ల్లో షేర్ ఆడియో అనే ఫీచర్ ఉంటుంది. దీనిని ఉపయోగించుకుని ఒకేసారి రెండు జతల ఎయిర్​పాడ్స్​ను మీ ఐఫోన్​/ ఐపాడ్​/ మ్యాక్​బుక్​/ యాపిల్​ టీవీలకు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

How To Connect Two Pairs Of AirPods To One iOS Device : యాపిల్ షేర్ ఆడియో ఫీచర్ సహాయంతో రెండు జతల ఎయిర్ పాడ్స్​ను కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎయిర్ పాడ్స్, ఎయిర్ పాడ్స్ ప్రో, ఎయిర్ పాడ్స్ మ్యాక్స్, బీట్స్ హెడ్​ఫోన్స్​లను పలు జనరేషన్స్​కు చెందిన ఐఫోన్స్, ఐపాడ్​లకు కనెక్ట్ చేయవచ్చు.

ముందుగా మీరు ఒక జత ఎయిర్​పాడ్స్​ను మీ ఐఫోన్​/ ఐపాడ్​కు కనెక్ట్ చేసుకోవాలి.

తరువాత మీ ఐఫోన్​/ ఐపాడ్​లోని కంట్రోల్ సెంటర్​ను ఓపెన్ చేయాలి.

అక్కడ ఉన్న AirPlay ఐకాన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

అప్పుడు మీ ఐఫోన్​/ఐపాడ్​కు కనెక్ట్ చేసి ఉన్న అన్ని డివైజ్​ల లిస్ట్ కనిపిస్తుంది.

ఇప్పుడు మీరు కనెక్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్న రెండో జత ఎయిర్​పాడ్స్​ను తీసుకోండి.

ఈ ఎయిర్​పాడ్స్​ ఉన్న కేస్ లిడ్ తీసేసి మీ ఐఫోన్​/ ఐపాడ్​కు దగ్గరగా పెట్టండి.

అవి కనెక్టెడ్​ డివైజ్​ లిస్ట్​లో కనబడగానే, షేర్ ఆడియోను మళ్లీ సెలక్ట్ చేసుకుని రెండో జత ఎయిర్​పాడ్స్​ను ఎంచుకోండి.

అంతే సింపుల్​! రెండూ యాక్టివేట్ అయిపోతాయి.

Controlling the volume in two pairs of AirPods : సెకండ్ ఎయిర్​పాడ్స్ ఆడియో క్వాలిటీ మొదటిదాని కంటే మెరుగ్గా ఉండకపోవచ్చు. అంతేకాదు రెండు జతల ఎయిర్​పాడ్స్​ను ఒకేసారి కనెక్ట్ చేసుకుంటే, వాటిలోని స్పేషియల్ ఆడియో హెడ్ ట్రాకింగ్ ఫీచర్ ఆగిపోతుంది. అయితే వాటి వాల్యూమ్​, ప్లేబ్యాక్​లను మాత్రం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. లాక్ స్క్రీన్​లోనే ప్లేబ్యాక్​ ఫీచర్​ను యాక్సెస్ చేయవచ్చు.

ఆడియో షేరింగ్​కు సపోర్ట్ చేసే హెడ్​ఫోన్స్ ఇవే!

ఎయిర్​పాడ్స్​ (ఫస్ట్ జెన్​)

ఎయిర్​పాడ్స్​ మాక్స్

ఎయిర్​పాడ్స్​ ప్రో (ఫస్ట్ జెన్​)

బీట్స్ ఫిట్ ప్రో

ఫ్లెక్స్ ఫ్లెక్స్​

బీట్స్ సోలో3 వైర్‌లెస్

బీట్స్ సోలో 4

బీట్స్ స్టూడియో3 వైర్‌లెస్

బీట్స్ ఎక్స్

పవర్‌బీట్స్

పవర్‌బీట్స్ ప్రో

పవర్‌బీట్స్ 3 వైర్‌లెస్

సోలో ప్రో

మ్యాక్​కు రెండు జతల ఎయిర్ పాడ్స్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి?

ఆడియో షేరింగ్ కేవలం ఐఫోన్స్, ఐపాడ్​లకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. మీ మ్యాక్​బుక్​కు కూడా రెండు జతల ఎయిర్​పాడ్స్​ను కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే?

ముందుగా మీ మ్యాక్​బుక్​లోని అప్లికేషన్స్​లోకి వెళ్లి యుటిలిటీ ఫోల్డర్​ను ఓపెన్ చేయండి.

యుటిలిటీస్​లో ఆడియో MIDI సెటప్‌ను సెలక్ట్ చేసుకుని ఓపెన్ చేయండి.

విండోలో కింద భాగంలో ఉండే "+" ఐకాన్​పై క్లిక్ చేసి, 'క్రియేట్ మల్టీ-అవుట్​పుడ్ డివైజ్'​ను సెలెక్ట్ చేసుకోండి.

తరువాత మీ రెండు జతల ఎయిర్​పాడ్స్​ను మ్యాక్​ను కనెక్ట్ చేసుకుని వాడుకోండి. అంతే సింపుల్​!

మీ హెడ్‌ఫోన్‌లను Apple TV 4Kకి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి?

రెండు జతల యాపిల్ హెడ్‌ఫోన్‌లను 'యాపిల్ టీవీ 4K'కు కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే 'యాపిల్ టీవీ హెచ్​డీ'కి మాత్రం ఇలా రెండు జతల ఎయిర్​పాడ్స్​ను కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి వీలుపడదు.

ముందుగా మీరు సిరి రిమోట్​లో 'టీవీ బటన్​'ను ప్రెస్ చేసి, దాన్ని అలాగే హెల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి.

అప్పుడు కంట్రోల్ సెంటర్ ఓపెన్ అవుతుంది. దానిలో ఆడియో కంట్రోల్స్​ను సెలక్ట్ చేసుకోండి.

తరువాత 'హెడ్​ఫోన్స్'​ ఆప్షన్​ను ఎంచుకుని, దానిలో మీ ఫస్ట్ ఎయిర్​పాడ్స్​ను కనెక్ట్ చేసుకోండి.

తరువాత 'షేర్ ఆడియో'ను సెలెక్ట్ చేసుకుని, రెండో జత ఎయిర్​పాడ్స్​ను కనెక్ట్ చేసుకోండి. అంతే సింపుల్​!

