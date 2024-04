How To Pay Property Tax GHMC in Online : జీహెచ్​ఎంసీ 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో పన్ను వసూళ్లపై దృష్టి సారించింది. ఇందులో భాగంగానే ఆస్తి పన్ను వసూళ్లకోసం "ఎర్లీ బర్డ్" పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పథకంలో భాగంగా ఏప్రిల్‌ 30వ తేదీలోపు పన్ను చెల్లించిన వారికి.. 5 శాతం రాయితీని ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో మీరు ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్‌ పే చేయాలనుకుంటే.. ఇంట్లోనే ఉండి మీ మొబైల్‌ ఫోన్‌లోనే ఈజీగా ఆస్తిపన్ను చెల్లించొచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

GHMC ఆస్తిపన్ను ఈజీగా ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా చెల్లించాలో చూద్దాం :

ముందుగా మీరు ఆన్​లైన్​లో ఆస్తి పన్ను చెల్లించడానికి.. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్‌ అఫిషియల్‌ వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లాలి.

తర్వాత హోం పేజీలో వచ్చిన ఈ https://ghmc.gov.in/ లింక్‌ను క్లిక్‌​ చేయాలి.

అనంతరం 'Online Payments' అనే ఆప్షన్‌ను ఎంచుకుని 'ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్‌' అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

ఇప్పుడు మీకు మరో కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.

అప్పుడు మీ PTIN(ఆస్తి పన్ను గుర్తింపు సంఖ్య), రిజిస్టర్డ్​ మొబైల్ నంబర్​ను టైప్ చేసిన మీ చెల్లించాల్సిన ఆస్తిపన్ను బకాయిలను పరిశీలించాలి.

ఆస్తిపన్ను బకాయిలను పరిశీలించాలి. తర్వాత మీ ఫోన్​కు ఒక 'OTP' వస్తుంది.. దానిని అక్కడ అడిగిన బాక్స్​లో ఎంటర్‌ చేసి 'Submit OTP'పై క్లిక్ చేయండి.

అప్పుడు మీరు చెల్లించాల్సిన బకాయిలు, వాటిపై వడ్డీ, సర్దుబాట్లు, ఆస్తి పన్ను వంటి వివరాలు మీకు స్క్రీన్​పై కనిపిస్తాయి.

ఇప్పుడు మీరు ట్యాక్స్‌ను ఏ విధంగా చెల్లిస్తారో ఆ ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవాలి. Net Banking, డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్‌ల ద్వారా పన్ను చెల్లించవచ్చు.

మీ పేమెంట్ సక్సెస్ అయ్యాక మీకు ఒక రశీదు కూడా వస్తుంది.

ఇలా సింపుల్​గా ఆన్​లైన్​లో GHMCలో మీ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్‌ చెల్లించవచ్చు. అయితే.. ఇలా మొబైల్‌లో ఆస్తి పన్ను చెల్లించాలంటే తప్పనిసరిగా మీకు PTIN నెంబర్ ఉండాలి. ఆ నెంబర్ మీ వద్ద లేకపోతే ఇలా పొందండి.

ఆన్​లైన్​లో GHMC ప్రాపర్టీ టాక్స్ చెల్లించడానికి PTINని పొందడం ఇలా..

ముందుగా మీరు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్(GHMC) అఫిషియల్‌ వెబ్‌సైట్‌ https://ghmc.gov.in/ కి వెళ్లాలి.

తర్వాత 'ఆన్‌లైన్ సర్వీసెస్' ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేసి.. 'Self Assessment of Property Tax’' అనే ఆప్షన్‌ క్లిక్‌ చేయాలి.

క్లిక్ చేసి.. 'Self Assessment of Property Tax’' అనే ఆప్షన్‌ క్లిక్‌ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు మీ మొబైల్ నంబర్ నమోదు చేసి.. 'Send OTP'పై క్లిక్ చేయాలి.

తర్వాత మీకు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని ఎంటర్‌ చేసి 'Submit OTP'పై క్లిక్ చేయాలి.

తర్వాత ఓపెన్ అయ్యే సెల్ఫ్ అసెస్‌మెంట్ ఫారమ్‌లో మీ రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలను ఎంటర్‌ చేయాలి.

డ్రాప్‌డౌన్ జాబితా నుంచి సబ్-రిజిస్టర్ కార్యాలయాన్ని ఎంచుకోవడం, రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్, తేదీని నమోదు చేయడం వంటి వివరాలను ఎంటర్‌ చేయాలి.

తర్వాత యజమాని పేరు, తండ్రి పేరు, చిరునామా మొదలైన ఆస్తి వివరాలను కూడా తప్పనిసరిగా ఎంటర్‌ చేయాలి.

అలాగే సేల్ డీడ్ పత్రాన్ని అప్‌లోడ్ చేసి.. చివరగా 'Submit' బటన్​ను క్లిక్ చేయాలి.

అప్పుడు మీ ఆన్​లైన్ అప్లికేషన్‌ నగర డిప్యూటీ కమిషనర్​కు వెళ్తుంది.

మీరు నమోదు చేసిన ప్రాంతాన్ని అధికారులు సందర్శించి, ఎవరైతే అప్లికేషన్ చేసుకున్నారో వారికి PTIN నంబర్​ అందిస్తారు.

