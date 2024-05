ETV Bharat / state

డాక్టరమ్మా నీకు వందనం - 7 నిమిషాలకు పైగా సీపీఆర్​ చేసి బాలుడి ప్రాణాలు కాపాడిన వైద్యురాలు - వీడియో వైరల్​ - CPR To Boy On The Road in AP

Published : 24 hours ago | Updated : 21 hours ago

Doctor Ravali CPR to Boy on The Road ( ETV Bharat )

