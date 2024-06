ETV Bharat / snippets

'రష్యా అలా చేసే వరకు ఆ దేశ ఆస్తులు లాక్​ చేస్తాం'- ఉక్రెయిన్​కు సపోర్ట్​గా అమెరికా, EU మాస్టర్ ప్లాన్!

By ETV Bharat Telugu Team

US Europe Lock Up Russian Assets ( Associated Press )