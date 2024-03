A Technical Glitch in an Air Force Training Flight At Begumpet Airport : సాంకేతిక లోపంతో గంట పాటు గాల్లోనే చక్కర్లు కొట్టి బేగంపేట విమానాశ్రయంలో వాయుసేన శిక్షణా విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్​ అయింది. హైడ్రాలిక్​ వింగ్స్​ తెరచుకోకపోవడంతో గాల్లోనే శిక్షణా విమానం చక్కర్లు కొట్టింది. చివరికి ముందు వైపు వీల్స్​ తెరుచుకోవడంతో సురక్షితంగా కిందకు దిగింది. దీంతో విమానంలో ఉన్న 16 మంది ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

గంటపాటు గాల్లో చక్కర్లు - సురక్షితంగా ల్యాండైన వాయుసేన శిక్షణ విమానం