ETV Bharat / health

మీ శరీరం నుంచి ఈ రకమైన దుర్వాసన వస్తోందా? - అయితే, మీకు డయాబెటిస్ ఖాయం! - Body Odour Can Be Sign of Diabetes

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 23, 2024, 9:44 AM IST