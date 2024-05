నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ - నవోదయ జాబ్స్ దరఖాస్తు గడువు పొడిగింపు - ఇలా అప్లై చేసుకోండి! - Navodaya Vidyalaya Samiti jobs

Navodaya Vidyalaya Samiti Recruitment 2024 : నవోదయ విద్యాలయ సమితి 1377 నాన్​-టీచింగ్ పోస్టుల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. నోటిఫికేషన్‌ ప్రకారం ఏప్రిల్‌ 30లోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఈ తేదీని మే 7వరకు పొడిగిస్తూ తాజాగా నిర్ణయం తీసుకుంది. అర్హులైన, ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు మే 7 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం..

ఉద్యోగాల వివరాలు:

ఫిమేల్‌ స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టులు - 121

అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ - 5

ఆడిట్‌ అసిస్టెంట్ - 12

జూనియర్ ట్రాన్స్‌లేషన్‌ ఆఫీసర్ - 4

లీగల్ అసిస్టెంట్ - 1

స్టెనోగ్రాఫర్ - 23

కంప్యూటర్ ఆపరేటర్‌ - 2

క్యాటరింగ్ సూపర్‌వైజర్ - 78

జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ - 381

ఎలక్ట్రీషియన్ కమ్ ప్లంబర్ - 128

ల్యాబ్ అటెండెంట్ 161

మెస్ హెల్పర్ - 442

మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ - 19

అర్హతలు(Navodaya Non-Teaching Jobs Qualification): పోస్టును అనుసరించి 10వ తరగతి, 12వ తరగతి, సంబంధిత విభాగంలో డిప్లొమా, బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ, పీజీ ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. అలాగే పని అనుభవం ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.

వయోపరిమితి(Navodaya Non-Teaching Jobs Age Limit): అభ్యర్థుల వయసు ఆయా పోస్టులను బట్టి మారుతుంటుంది. అయితే అన్ని పోస్టులకు కలిపి కనిష్ఠ వయస్సు 18 ఏళ్లు, గరిష్ఠ వయస్సు 40 ఏళ్లు ఉంటుంది. పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్ చూడండి.

అప్లికేషన్​ ఫీజు(Navodaya Non-Teaching Jobs Application Fee):

ఫిమేల్ స్టాఫ్ నర్స్​ పోస్టులకు.. జనరల్​, OBC, EWS​ కేటగిరీలకు చెందిన అభ్యర్థులకు రూ.1500 కాగా, దివ్యాంగులు, ఎస్టీ, ఎస్సీ అభ్యర్థులు రూ.500 చెల్లించాలి.

మిగతా అన్ని పోస్టులకు జనరల్​, EWS, OBC అభ్యర్థులు రూ.1000 అప్లికేషన్ ఫీజుగా చెల్లించాలి. దివ్యాంగులు, ఎస్టీ, ఎస్సీ అభ్యర్థులు రూ.500 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.

ఎంపిక విధానం(Navodaya Non-Teaching Jobs Selection Process): రాత పరీక్ష, ట్రేడ్/ స్కిల్ టెస్ట్, ఇంటర్వ్యూ, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. పరీక్ష హిందీ, ఇంగ్లిష్‌లో మాత్రమే ఉంటుంది. నెగిటివ్​ మార్కింగ్​ ఉంది. అంటే తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కు కోత విధిస్తారు.

పరీక్ష కేంద్రాలు(Navodaya Non-Teaching Jobs Exam Centers): తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.. అనంతపురం, కాకినాడ, నెల్లూరు, గుంటూరు, కర్నూలు, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్, మహబూబ్‌నగర్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, కరీంనగర్​ను పరీక్ష కేంద్రాలుగా కేటాయించారు.

అప్లై చేసుకునే విధానం: How to Apply for Navodaya Non Teaching Jobs

ముందుగా నవోదయ విద్యాలయ సమితి అధికారిక వెబ్​సైట్​కు లాగిన్​ అవ్వాలి. ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

మీరు ఇంతకుముందే రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకుంటే ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అయ్యి అప్లికేషన్​ ఫామ్​ ఫిల్ చేసి ఫీజు పేమెంట్​ చేసి అన్ని వివరాలూ సరిచూసుకున్న తర్వాత సబ్మిట్​ చేస్తే మీ అప్లికేషన్​ సక్సెస్​ అవుతుంది.

ఒకవేళ మీరు కొత్తగా రిజిస్ట్రర్​ చేసుకోవాలనుకుంటే స్క్రీన్​ మీద కనిపించే New Candidate Register Here ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేసి అడిగిన వివరాలు ఎంటర్​ చేసి రిజిస్ట్రేషన్​ పూర్తి చేసుకోవాలి.

తర్వాత ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అయ్యి అప్లికేషన్​ ఫామ్​ ఫిల్ చేసి ఫీజు పేమెంట్​ చేసి అన్ని వివరాలు సరిచూసుకున్న తర్వాత సబ్మిట్​ చేస్తే మీ అప్లికేషన్​ సక్సెస్​ అవుతుంది.

