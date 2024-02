డిగ్రీ అర్హతతో IFS జాబ్స్​- వారు ఫ్రీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు- లాస్ట్​ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

IFS Jobs 2024 : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్​. ఇండియన్​ ఫారెస్ట్​ సర్వీస్​లో మొత్తం 150 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది యూనియన్​ పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్​ (యూపీఎస్సీ). ఆసక్తి ఉండి అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

మొత్తం ఖాళీలు

IFS Recruitment 2024 Vacancies : 150

విద్యార్హత

IFS Jobs 2024 Educational Qualification : ఏదైనా డిగ్రీ చేసిన అభ్యర్థులు పైపోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులు.

ఏజ్​ లిమిట్​ (2024 ఆగస్టు 1నాటికి)

IFS Jobs 2024 Age Limit :

కనిష్ఠ వయసు- 21 ఏళ్లు

గరిష్ఠ వయసు- 32 ఏళ్లు

రిజర్వేషన్​ల ఆధారంగా ఆయా కేటగిరీలకు వయోపరిమితి సడలింపులు వర్తిస్తాయి.

అప్లికేషన్​ ఫీజు

IFS Jobs 2024 Application Fee : ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళా అభ్యర్థులకు- ఎటువంటి దరఖాస్తు రుసుము లేదు. మిగతా అభ్యర్థులకు రూ.100ను అప్లికేషన్ ఫీజుగా నిర్ణయించారు.

ఎంపిక ప్రక్రియ

IFS Jobs 2024 Selection Procedure :

ప్రిలిమినరీ పరీక్ష

మెయిన్స్ పరీక్ష

ఇంటర్వ్యూ

ముఖ్యమైన తేదీలు

IFS Jobs 2024 Important Dates :

దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేదీ- 2024 మార్చి 5 (సాయంత్రం 6 గంటల వరకు)

దరఖాస్తులో ఏవైనా తప్పులు ఉంటే సరిచేసేందకు ఆఖరు గడువు- 2024 మార్చి 6 నుంచి మార్చి 12 వరకు కరెక్షన్స్ చేసుకోవచ్చు.

ప్రిలిమినరీ పరీక్ష తేదీ- 2024 మే 26

అధికారిక వెబ్​సైట్​

UPSC Official Website : నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించి మరింత సమాచారం కోసం యూపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్​సైట్ upsconline.nic.in​ను చూడవచ్చు.

అప్లై చేసుకోండిలా

How To Apply For UPSC IFS Jobs 2024 :

ముందుగా యూపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్​సైట్​ upsconline.nic.in. లోకి లాగిన్​ అవ్వండి.

లోకి లాగిన్​ అవ్వండి. 'Latest Updates' అనే అప్లికేషన్​ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

వన్​ టైం రిజిస్ట్రేషన్ (ఓటీఆర్​) ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి.

ఆ తర్వాత సంబంధిత వివరాలతో లాగిన్​ అయ్యి అప్లికేషన్​ ఫారమ్​పై క్లిక్ చేయండి.

అడిగిన వివరాలను బాక్స్​లో ఫిల్​ చేయండి. సంబంధిత డాక్యుమెంట్లను స్కాన్​ చేసి అప్లోడ్​ చేయండి.

అనంతరం నెట్​ బ్యాంకింగ్​ ద్వారా ఎగ్జామ్​ ఫీజును చెల్లించండి.

చివరగా సబ్మిట్​ బటన్​పై క్లిక్​తో మీ దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. ముందు జాగ్రత్తగా దరఖాస్తు ఫారాన్ని ప్రింట్​ తీసుకొని భద్రపరుచుకోండి.

ఇంజినీరింగ్ అర్హతతో 490 జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు - అప్లై చేసుకోండిలా!

పంజాబ్​ నేషనల్ బ్యాంక్​లో 1025 'SO' పోస్టులు - దరఖాస్తుకు మరో 5 రోజులే ఛాన్స్​!