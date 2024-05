ETV Bharat / business

గ్రేట్ కంబ్యాక్​ - భారీ నష్టాల నుంచి లాభాల్లోకి దూసుకొచ్చిన స్టాక్ మార్కెట్లు!​ - Stock Market Today

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 13, 2024, 9:49 AM IST | Updated : May 13, 2024, 10:45 AM IST

Stock Market Today May 13, 2024 ( ETV Bharat )

Stock Market Closing Bell : సోమవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో భారీ నష్టాలతో ప్రారంభమై, చివరికి లాభాలతో ముగిశాయి. బొంబాయి స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ సెన్సెక్స్​ 111 పాయింట్లు లాభపడి 72,776 వద్ద స్థిరపడింది. జాతీయ స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ నిఫ్టీ 48 పాయింట్లు వృద్ధి చెంది 22,104 వద్ద ముగిసింది. లాభాల్లో కొనసాగుతున్న స్టాక్స్​ : ఏసియన్ పెయింట్స్, సన్​ఫార్మా, హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్, టీసీఎస్​, యాక్సిస్ బ్యాంక్, విప్రో

ఏసియన్ పెయింట్స్, సన్​ఫార్మా, హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్, టీసీఎస్​, యాక్సిస్ బ్యాంక్, విప్రో నష్టాల్లో ట్రేడవుతున్న షేర్స్​ : ​టాటా మోటార్స్​, ఎన్​టీపీసీ, ఎస్​బీఐ, భారతీ ఎయిర్​టెల్​, టైటాన్​, నెస్లే ఇండియా, ఇన్ఫోసిస్​ 2.30 PM : స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాల నుంచి కోలుకుని లాభాల్లోకి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం బొంబాయి స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ సెన్సెక్స్​ 171 పాయింట్లు లాభపడి 72,839 వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది. జాతీయ స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 60 పాయింట్లు వృద్ధి చెంది 22,115 వద్ద కొనసాగుతోంది. 12.40 PM : ప్రస్తుతం బొంబాయి స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ సెన్సెక్స్​ 102 పాయింట్లు నష్టపోయి 72,563 వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది. జాతీయ స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 18 పాయింట్లు కోల్పోయి 22,036 వద్ద కొనసాగుతోంది. 11.30 AM : ప్రస్తుతం బొంబాయి స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ సెన్సెక్స్​ 443 పాయింట్లు నష్టపోయి 72,242 వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది. జాతీయ స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 124 పాయింట్లు కోల్పోయి 21,931 వద్ద కొనసాగుతోంది. 10.40 AM : ప్రస్తుతం బొంబాయి స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ సెన్సెక్స్​ 771 పాయింట్లు నష్టపోయి 71,896 వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది. జాతీయ స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 222 పాయింట్లు కోల్పోయి 21,832 వద్ద కొనసాగుతోంది. Stock Market Today May 13, 2024 : సోమవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలతో కొనసాగుతున్నాయి. విదేశీ పెట్టుబడులు తరలివెళ్తుండడం, ఆసియా మార్కెట్ల నుంచి ప్రతికూల సంకేతాలు వస్తుండడమే ఇందుకు కారణం. టాటా మోటార్స్ అయితే ఏకంగా 7 శాతం వరకు నష్టపోయింది. ప్రస్తుతం బొంబాయి స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ సెన్సెక్స్​ 642 పాయింట్లు నష్టపోయి 72,031 వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది. జాతీయ స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 177 పాయింట్లు కోల్పోయి 21,877 వద్ద కొనసాగుతోంది. లాభాల్లో కొనసాగుతున్న స్టాక్స్​ : సన్​ఫార్మా, ఏషియన్​ పెయింట్స్​, టీసీఎస్

సన్​ఫార్మా, ఏషియన్​ పెయింట్స్​, టీసీఎస్ నష్టాల్లో ట్రేడవుతున్న షేర్స్​ : ​టాటా మోటార్స్​, టాటా స్టీల్​, ఎస్​బీఐ, ఎన్​టీపీసీ, టైటాన్, పవర్​గ్రిడ్, విప్రో, మారుతి సుజుకి రూపాయి విలువ

Rupee Open May 13, 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో రూపాయి ఫ్లాట్​గా ట్రేడవుతోంది. ప్రస్తుతం డాలర్​తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ రూ.83.51గా ఉంది. ఆసియా మార్కెట్ల

Asian Markets May 13, 2024 : ఆసియా మార్కెట్లలో సియోల్, టోక్యో, షాంఘైలు నష్టాల్లో ట్రేడవుతున్నాయి. హాంకాంగ్ ఒక్కటే లాభాల్లో కొనసాగుతోంది. శుక్రవారం వాల్​ స్ట్రీట్​ లాభాలతో ముగిసిన విషయం తెలిసిందే. విదేశీ పెట్టుబడులు

FIIs Investment : స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ డేటా ప్రకారం, శుక్రవారం విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు రూ.2,117 కోట్ల విలువైన ఈక్వీటీలను అమ్మేశారు. పెట్రోల్, డీజిల్​​ ధరలు!

Petrol And Diesel Prices May 13, 2024 : తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ, తెలంగాణల్లో పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.107.39గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.95.63గా ఉంది. విశాఖపట్నం​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.108.27గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.96.16గా ఉంది. దిల్లీలో లీటర్​ పెట్రోల్​ ధర రూ.94.76గా ఉంటే, డీజిల్​ ధర రూ.87.66గా ఉంది. ముడిచమురు ధర

Crude Oil Prices May 13, 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ముడిచమురు ధరలు 0.31 శాతం మేర తగ్గాయి. ప్రస్తుతం బ్యారెల్​ క్రూడ్​ ఆయిల్ ధర 82.53 డాలర్లుగా ఉంది. గుడ్ న్యూస్​ - తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు - ఏపీ, తెలంగాణాల్లో ఎంతంటే? - Gold Rate Today '2025 నాటికి నాలుగో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్​' - అమితాబ్​ కాంత్​ - Indian Economy By 2025

Last Updated : May 13, 2024, 10:45 AM IST