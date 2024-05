నోరూరించే పుల్లపుల్లని మామిడికాయ పకోడీలు - ఇలా చేస్తే చిటికెలో ప్లేట్లు ఖాళీ! - Mango Pakoda Recipe

How to Make Mango Pakoda in Telugu : చాలా మందికి పకోడీ అనగానే.. ఉల్లిపాయ, చికెన్, పాలకూరతో చేసే రెసిపీలు మాత్రమే గుర్తొస్తాయి. కానీ, అలాకాకుండా వేసవి​లో విరివిగా దొరికే పచ్చిమామిడితో పకోడీ రెసిపీని ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం.. ఇప్పుడే ఈ అదిరిపోయే రెసిపీని ట్రై చేయండి. పుల్లపుల్లగా ఉంటూ నోరూరించే పచ్చిమామిడి పకోడీని(Pakoda) పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు! పైగా సమ్మర్​ కాబట్టి ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకుని తినడం వల్ల ఆరోగ్యప్రయోజనాలు లభిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం పచ్చిమామిడి పకోడీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దామా.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

పచ్చి మామిడికాయ - ఒకటి

శనగపిండి - ఒక కప్పు

కారం - అర స్పూను

పసుపు - చిటికెడు

జీలకర్ర - ఒక స్పూను

కొత్తిమీర తరుగు - నాలుగు స్పూన్లు

కరివేపాకు - కొద్దిగా

ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

సోడా ఉప్పు - చిటికెడు

వేయించడానికి సరిపడా - ఆయిల్

'ఆలూ మాసాలా సాండ్​విచ్' - ఇలా చేసి పెడితే - పిల్లలు 'మమ్మీ ఇట్స్​ టూ యమ్మీ' అనడం పక్కా!

పచ్చి మామిడికాయ పకోడీ తయారీ విధానం :

ముందుగా ఒక పచ్చిమామిడికాయను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్​ చేసి చాలా సన్నగా తురుముకోవాలి.

ఆ తర్వాత అందులోనే పైన పేర్కొన్న విధంగా శనగపిండి, కారం, పసుపు, జీలకర్ర, కొత్తిమీర తరగు, కరివేపాకుతో పాటు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, చిటికెడు సోడా ఉప్పు వేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.

అవసరమైనతే కొన్ని నీళ్లు కూడా ఆ మిశ్రమంలో యాడ్ చేసుకోవాలి. సాధారణంగా మామిడి తురుములోని నీళ్లు సరిపోతాయి. ఒకవేళ సరిపోకపోతే పకోడీకి ఎంత జారుడుగా పిండి కావాలో ఆ విధంగా కొన్ని కొన్ని నీళ్లు పోసుకుంటూ పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి.

ఇప్పుడు స్టౌ మీద బాండీ పెట్టి డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి.

ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక తయారు చేసుకొని పెట్టుకున్న మామిడి తురుము మిశ్రమాన్ని పకోడీల్లా వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.

అంతే.. నోరూరించే టేస్టీ టేస్టీ పచ్చి మామడికాయ పకోడీ రెడీ! ఆపై దాన్ని సర్వింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకొని వేడి వేడిగా టమాటా సాస్ లేదా కొత్తిమీర చట్నీతో వడ్డిస్తే తిన్నవాళ్లు ఆహా ఏమి రుచి అనడం పక్కా!

సమ్మర్​ స్పెషల్​ ఫ్రూట్​గా చెప్పుకునే మామిడితో చేసే ఈ పకోడీలు పుల్లపుల్లగా, కారంకారంగా ఉండటం వల్ల సాయంత్రం స్నాక్స్​గా చేసి పెడితే.. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎందరూ ఎంతో ఇష్టంగా ఆరగిస్తారు.

వేసవిలో విరివిగా దొరికే పచ్చిమామిడితో కేవలం పకోడీ ఒక్కటే కాదు.. బోండాలు, గారెలు వంటి స్నాక్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అవి కూడా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి!

ఈ స్నాక్స్​ వెరీ 'గుడ్డు' - ఇలా చేస్తే "సూపర్​ మమ్మీ" అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు! - Easy Egg Snack Recipes