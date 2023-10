சென்னை: பிரான்ஸ் நாட்டின் செயிண்ட் கோபைன் (Saint-Gobain) நிறுவனத்தின் சர்வதேச இயக்குநர்கள் குழுவினரை சென்னை, கிண்டியில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சந்தித்து உரையாற்றினார். அப்போது உரையாற்றும்போது, 'I welcome all the Directors of Saint Gobain's Global Board to the beautiful city of Chennai. தமிழ்நாட்டிற்கும் செயிண்ட் கோபைன் நிறுவனத்திற்குமான உறவு ஏறத்தாழ 25 ஆண்டு வரலாறு கொண்டது.