சென்னை: அரசின் முத்திரை வரி உயர்வு குறித்து CREDAI (The Confederation of Real Estate Developers Associations of India) அமைப்பினர் நேற்று (ஜூலை 18) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர். அப்போது பேசிய CREDAI அமைப்பின் தலைவர் சிவகுருநாதன், “தமிழ்நாடு அரசின் சமீபத்திய அறிவிப்புகள், வீடு வாங்குபவர்களை மலிவு மற்றும் வீட்டு வசதியின் மீது அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

ஜூலை 8ஆம் தேதி, மாநில அரசு முத்திரைக் கட்டணத்தை நிலையான தொகையில் இருந்து 1 விழுக்காடாக இருந்தது. அதே நேரத்தில் கட்டுமான ஒப்பந்தங்களுக்கான பதிவு கட்டணம் 1 சதவீதம் முதல் 3 சதவீதம் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது புதிய வீடுகளின் விலையில் சமரசம் செய்து ‘அனைவருக்கும் வீடுகள்’ என்ற மாநிலத்தின் பார்வையை பாதித்துள்ளது. இந்த திடீர் அதிகரிப்பு வீடு வாங்குபவர்களுக்கு கணிசமான நிதிச்சுமையை உருவாக்கி உள்ளது.

மேலும் அதிகரித்த பதிவுக் கட்டணங்களுக்கு உடனடி ஆதரவை வழங்க முன்னணி வங்கிகள் தயாராக இல்லாததால், கூடுதல் தொகையை தங்கள் சொந்த நிதியிலிருந்து செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். இதனால் சொத்துப் பதிவுகள் தாமதமாகி, கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் ஆக்கிரமிக்க தயாராக உள்ள திட்டங்கள் ஆகிய இரண்டிலும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் ரியல் எஸ்டேட் துறையானது மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

அதன் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 23 சதவீதம் பங்களிக்கிறது. ரியல் எஸ்டேட் துறை 2030இல் 1 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலரை தொடும் என்றும், 2025இல் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 13% பங்களிக்கும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார். மேலும் பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டின் வீடு வாங்குபவர்களின் நலன் மற்றும் கவலைகள் எதுவுமின்றி அவர்கள் மீது அரசு திணித்துள்ள இந்தப் பிரச்சினைகளை முன்னிலைப்படுத்தவும் தீர்க்கவும் ஆறு சங்கங்கள் கூட்டாக ஒன்றிணைந்துள்ளன.

இந்தப் பிரச்சினைகளை ஊடகங்களுக்குத் தெரிவிப்பதன் நோக்கம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதும், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் முறையிடுவதும் ஆகும். அத்தகைய முடிவுகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முன் ஒரு முழுமையான அணுகுமுறை மற்றும் பொதுமக்களின் கருத்தைத் தேடுவது பெரிதும் பாராட்டப்பட்டிருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

வீடு வாங்குவோர் எதிர்கொள்ளும் இன்னல்களுக்கு தீர்வு காணவும், தமிழ்நாட்டின் சாமானிய குடிமக்களுக்கு வீட்டு வசதி கிடைப்பதற்கும் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் அரசை கேட்டுக்கொள்கிறோம். எங்களின் மேல்முறையீடுகளை நாங்கள் பட்டியலிட்டுள்ளோம். அரசாங்கம் தேவையான தீர்வு நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் என்று நம்புகிறோம்” என்று கூறினார்.

மேல்முறையீடுகள்:

முத்திரைத் தாள் கட்டணங்கள் மற்றும் பதிவுக் கட்டணங்கள் மீதான தற்போதைய ஆர்டரை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்.

தொழில்துறை பங்குதாரர்களால் எழுப்பப்பட்ட கவலைகளைக் கருத்தில் கொண்டு தற்போதைய கட்டணக் கட்டமைப்பை முழுமையாக மதிப்பாய்வு செய்யவும்.

தற்போதைய சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் நியாயமான மதிப்பீட்டிற்கு ஏற்ப சீரமைப்பை உறுதி செய்யவும்.

வீடு வாங்குபவர்களின் நிதிச் சுமையைத் தணிக்க கட்டணங்களை பெயரளவுக்குக் குறைக்கவும்.

சாமானியர்களுக்கு சாதகமான சூழ்நிலைகளை வழங்குவதன் மூலம் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை மறுவடிவமைக்க உதவுகிறது.

புதிய வீடு வாங்குபவர்களை சொத்துக்களில் முதலீடு செய்ய ஊக்குவிப்பதன் மூலம் ரியல் எஸ்டேட் துறையின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.

ரியல் எஸ்டேட் சந்தை வளர்ச்சியடைவதற்கும், பொருளாதாரத்திற்கு பங்களிப்பதற்கும் சாதகமான சூழலை உருவாக்குங்கள்.

தற்போதைய சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் நியாயமான மதிப்பீடு ஆகியவற்றுடன் சீரமைப்பை உறுதி செய்வது அவசியம்.

கட்டணங்களை பெயரளவுக்குக் குறைப்பது, வீடு வாங்குபவர்களின் நிதிச் சுமையைக் குறைக்கும், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் மறுவடிவமைப்பை ஊக்குவிக்கும் மற்றும் புதிய வீடு வாங்குபவர்களை சொத்துக்களில் முதலீடு செய்ய ஊக்குவிக்கும்.

ரியல் எஸ்டேட் சந்தை செழிக்க உகந்த சூழலை உருவாக்குவது பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கும்

“முதல் முறையாக வீடு வாங்குபவர்கள், குறிப்பாக, இந்த அதிகரிப்பின் காரணமாக சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம், இது அவர்களின் வாங்கும் திறன் மற்றும் வீட்டு உரிமை பற்றிய அவர்களின் கனவை நிறைவேற்றும் திறனை பாதிக்கும்.

ஒரு சராசரி நடுத்தரக் குடும்பம் ரூபாய் 50 லட்சம் மதிப்புள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பை வாங்கினால், இப்போது கூடுதலாக ரூபாய் 1 லட்சம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இந்த அதிகரித்த செலவு, வருங்கால வீடு வாங்குபவர்களுக்கு முடிவெடுக்கும் செயல்முறையை பாதிக்கும், அவர்களின் கனவு வீடுகளை வாங்குவதற்கான திறனைத் தடுக்கிறது. பல அலகுகள் கொண்ட மறு அபிவிருத்தி திட்டங்களும் இந்த அதிகரிப்பால் கடுமையாக பாதிக்கப்படும்.

வழக்கறிஞரின் அதிகாரங்களைப் பதிவு செய்வதற்கான செலவு கணிசமாக அதிகரிக்கும். இது கட்டிடங்களின் அதிக விற்பனை விலைக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் வீடு வாங்குபவர்களுக்கு கூடுதல் நிதி அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக நடுத்தர மற்றும் கீழ்-நடுத்தர வர்க்கப் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள்” என்று பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா தலைவர் ஏ.என் பாலாஜி கூறினார்

“குடும்பம் அல்லாத உறுப்பினர்களுக்கு அசையாச் சொத்தை விற்பது தொடர்பான பவர் ஆஃப் அட்டர்னிக்கான கட்டணங்கள் கணிசமான அதிகரிப்பைக் கண்டுள்ளன. இப்போது கட்டணங்கள் பரிவர்த்தனையின் சந்தை மதிப்பில் 1% ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளன. இந்த அதிகரிப்பு பவர் ஆஃப் அட்டர்னியைப் பயன்படுத்துவதற்கு எந்த மதிப்புக் கூட்டலையும் வழங்காமல் சாமானியர்களுக்கு நியாயமற்ற சுமையை ஏற்படுத்துகிறது” என்று சென்னை தெற்கு பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் ஜி.மோகன் சுட்டிக்காட்டினார்.

“பணமதிப்பு நீக்க விளைவுகள், கோவிட்-19 இன் தாக்கம் மற்றும் வழிகாட்டி மதிப்பு உயர்வு போன்றவற்றால் ரியல் எஸ்டேட் துறை ஏற்கனவே சவால்களை எதிர்கொள்கிறது. இந்த அறிவிப்பு தற்போதுள்ள சிரமங்களை மேலும் கூட்டுகிறது மற்றும் சொத்துக்களுக்கான தேவை குறைவதற்கும், அதிகப்படியான வழங்கலுக்கும், மாநிலத்திற்கு பொருளாதார பின்னடைவுக்கும் வழிவகுக்கும்” என்று சிங்கார சென்னை பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் என்.ஹனிபா கருத்து தெரிவித்தார்.

ஊடக மாநாட்டில் அம்பத்தூர் மற்றும் ஆவடி பிளாட் புரொமோட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் கே.கே திருமலை, வடக்கு சென்னை பிளாட் புரொமோட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் டி.சிர்ஸ்டின்பால் மற்றும் பிளாட் புரொமோட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் எச் ராபர்ட் லிவிங்ஸ்டன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

