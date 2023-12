இவ்வாறு தமிழ் படத்தில் க்ளிண்ட் ஈஸ்ட்வுடை காட்டப்படிருந்தது அவரது ரசிகர்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ஜிகர்தண்டா படத்தை பார்த்து க்ளிண்ட் ஈஸ்ட்வுட் பற்றி தெரியாதவர்கள் கூட அவரை இணையத்தில் தேடினர். தற்போது 93 வயதிலும் ஜுரோர் 2 என படத்தை இயக்கி வரும் க்ளிண்ட் ஈஸ்ட்வுட், The Good the Bad and the Ugly, Unforgiven, Sully உள்ளிட்ட பல படங்களை இயக்கியுள்ளார்.