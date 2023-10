ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ: ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਬਨਾਮ ਓਜਸ ਦਿਓਤਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ (Both Indian players in the final match) ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਮਿਲੇਗਾ।