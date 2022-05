ਹਰਿਦੁਆਰ: ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ (Country) ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮਨਗਰੀ ਦੇ ਸਾਧ-ਸੰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਠ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ (Meetings of the saints) ਹੁਣ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲਾਂ (Luxury hotels in Haridwar) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ-ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਟਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਖਾੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ੰਕਰ ਆਸ਼ਰਮ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਹੋਟਲ ਕਲਾਸਿਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸੁਭਾਅ, ਹੁਣ ਮੱਠ-ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ

ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (Pictures of saints in Haridwar go viral on social media)। ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਵੀ ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਖਾੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਮਹਾਂਨਿਰਵਾਨੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਰਵਿੰਦਰਪੁਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਾਰਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਧਾਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੇਵਭੂਮੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਉ ਹੈ। ਅਖਾੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਰਾਜੇਂਦਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

