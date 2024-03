ନଦୀରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର - Body Of New born Found

Body of New born rescue from river: ଫୁଲବାଣୀ: ନଦୀରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ସହର ଦେଇ ବୋହି ଯାଇଥିବା ସାଲୁଙ୍କୀ ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଡାକପାଲା ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ଏକ ମୃତ ଶିଶୁ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ । ଏନେଇ ଟାଉନ ଥାନାକୁ ଖବର ଦିଆଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ସହ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ଟିମ ହ୍ୟୁମାନିଟି'ର କର୍ମୀ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ ।

ନଦୀରେ ନବଜାତକ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଘଟଣା ସାରା ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ନଦୀରେ ନବଜାତକ ମୃତଦେହ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାହା ଜଣାପଡିନଥିବା ବେଳେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଏବେସୁଦ୍ଧା ମୃତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର କୌଣସି ପରିଚୟ ମିଳି ପାରିନାହିଁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଫୁଲବାଣୀ