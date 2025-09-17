iPhone 17eଠୁ MacBook Air ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ; ଆପଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଏହି 10 ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ
ଆପଲ୍ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 10ଟି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ iPhone 17e ଓ MacBook Air ସାମିଲ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 17, 2025 at 10:57 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିକଟରେ iPhone 17 ସିରିଜ ଓ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଇଫୋନ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ iOS 26କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ କୁପର୍ଟିନୋ ସ୍ଥିତ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 10ଟି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ନୂଆ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ iPhone 17e ଓ ନୂଆ M5 ଚିପ୍ ସହ MacBook Air ଓ MacBook Pro ସାମିଲ ।
2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ପିଢିର ଆଇଫୋନ ସିରିଜରେ କମ୍ପାନୀ iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ଓ iPhone 17 Pro Maxକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାସହିତ କମ୍ପାନୀ Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 ଓ AirPods Pro 3କୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।
ଆପଲ୍ର ଆଗାମୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ
iPhone 17e: ଆପଲ୍ ଏହି ନୂଆ ଆଇଫୋନକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ଏହି iPhone 16eର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ମଡେଲ ହେବ, ଯାହାକୁ 2025ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଫୋନକୁ କମ୍ପାନୀ A19 ଚିପ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଆଇଫୋନ 17ରେ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଆଇଫୋନ ହୋଇପାରେ ।
MacBook Pro: ଆପଲ୍ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପ୍ରୋ ମଡେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ 2026ରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଏହି ନୂତନ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା M5 ଚିପ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
MacBook Air: ଆପଲ୍ ଏହି ମ୍ୟାକବୁକ୍କୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସିକ ଅର୍ଥାତ୍ 2026ରେ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ଏହାକୁ M5 ଚିପ୍ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ।
iPad Pro: ଆପଲ୍ M5 ଚିପ୍ ସହିତ iPad Pro ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ଏହି iPad ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହି iPadର ଏକ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଡୁଆଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପୋଟ୍ରେଟ୍ ମୋଡ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ମୋଡ୍ ସହ ଆସିବ ।
Vision Pro: ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଲ୍ ଏକ ନୂତନ ଭିଜନ ପ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ, ଯାହାକୁ M4 କିମ୍ବା M5 ଚିପ୍ ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ନୂତନ ହେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ ଦିଆଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପେସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ ।
AirTag: ଏହି ତାଲିକାରେ AirTag (ଦ୍ବିତୀୟ ଜେନେରେସନ) ମଧ୍ୟ ସାମିଲ । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବ AirTagର ତିନିଗୁଣ ଟ୍ରାକିଂ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ପିକର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
HomePod mini: ଏହି ତାଲିକାରେ ହୋମପଡ୍ ମିନି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହା ନୂତନ S9 ଚିପ୍ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଉନ୍ନତ ଶବ୍ଦ ଗୁଣବତ୍ତା, ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢ଼ିର ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଚିପ୍ ଏବଂ ଲାଲ ଭଳି ନୂତନ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ପାଇପାରିବେ ।
Apple TV: ଏହି ତାଲିକାରେ ଆପଲ୍ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି । ଆପଲ୍ ଖୁବଶୀଘ୍ର A17 ପ୍ରୋ ସହିତ ଆପଲ୍ ଟିଭି ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏଥିରେ ଏକ ନୂତନ N1 ୱେୟାରଲେସ୍ ଚିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହାକୁ ୱାଇ-ଫାଇ ସମର୍ଥନ, ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏକ ନୂତନ ସିରି ଏବଂ ଅନେକ ନୂତନ ଫିଚର ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ।
Studio Display: ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ 2025 ଶେଷ କିମ୍ବା 2026 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମିନି-ଏଲଇଡି ବ୍ୟାକଲାଇଟିଂ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଡିସପ୍ଲେର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ ।
Apple Home Hub: ଆପଲ୍ ହୋମ୍ ହବ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି । ଆପଲ୍ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।