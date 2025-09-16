ଆପଲ୍ ରିଲିଜ କଲା iOS 26; କେଉଁ ଆଇଫୋନ ମଡେଲରେ ଆସିବ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣନ୍ତୁ
ଆପଲ୍ ଏହାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଇଫୋନ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ iOS 26କୁ ରୋଲଆଉଟ୍ କରିଛି । କେଉଁ ଆଇଫୋନରେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଓ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ...
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଇଫୋନ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ iOS 26 ରୋଲଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ କମ୍ପାନୀର AI-ଚାଳିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Apple Intelligence ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଅନୁବାଦ, ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ ଆପ୍ସ ଏବଂ ଗଭୀର ଗୋପନୀୟତା ଉପକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । iOS 26 ଅପଡେଟ୍ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଆଇଫୋନ ତାଲିକାରେ କେଉଁ କେଉଁ ମଡେଲ ସାମିଲ ଜାଣନ୍ତୁ ।
iOS 26 ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ ଡେଭଲପର୍ସ କନଫରେନ୍ସ (WWDC) 2025ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ନୂତନ ଲିକ୍ବିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (UI) ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । iOS 26 ଆପଲ୍ର VisionOSରୁ ଲିକ୍ବିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ UI ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ନେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପରି ଟ୍ରାନ୍ସଲାଣ୍ଟ UI ରହିଛି ।
ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ-ଚାଳିତ ଲାଇଭ୍ ଅନୁବାଦକୁ ମେସେଜ୍, ଫେସ୍ଟାଇମ୍ ଏବଂ ଫୋନ୍ ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛି । ଏହି ଫିଚର ଡିଭାଇସ୍ରେ କାମ କରେ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭର ବ୍ୟବହାର କରି ଲାଇଭ୍ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ । ଏହି AI ଫିଚର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 9ଟି ଭାଷାରେ ସମର୍ଥିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଂରାଜୀ (ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁକେ), ସ୍ପାନିସ୍, ଜର୍ମାନ, ଚାଇନିଜ୍ (ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏଡ୍), ଫରାସୀ, ଇଟାଲୀୟ, କୋରିଆନ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ (ବ୍ରାଜିଲ୍) ଏବଂ ଜାପାନୀ ସାମିଲ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, iOS 26 ଅପଡେଟ୍ ଏକ ନୂତନ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ ଯାହା 'ହାଇଲାଇଟ୍-ଟୁ-ସର୍ଚ୍ଚ' ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଫିଚର ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନର ସ୍କ୍ରିନରେ ୱେବସାଇଟ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମରି ପାଇବାକୁ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍ ଆପ୍ରେ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟ ଯୋଡି଼ବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହି ଫିଚରଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନିର ଏଆଇ-ଚାଳିତ 'ସର୍କଲ-ଟୁ-ସର୍ଚ୍ଚ' ଫିଚର ସହିତ ସମାନ ।
iOS 26 Update: ଯୋଗ୍ୟ ଆଇଫୋନ ମଡେଲ
|ମଡେଲ
|ଭାରିଏଣ୍ଟ
|iPhone 17 ସିରିଜ
|ଆଇଫୋନ 17
|ଆଇଫୋନ 17 ଏୟାର
|ଆଇଫୋନ 17 ପ୍ରୋ
|ଆଇଫୋନ 17 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ
|iPhone 16 ସିରିଜ
|ଆଇଫୋନ 16
|ଆଇଫୋନ 16ଇ
|ଆଇଫୋନ 16 ପ୍ଲସ୍
|ଆଇଫୋନ 16 ପ୍ରୋ
|ଆଇଫୋନ 16 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ
|iPhone 15 ସିରିଜ
|ଆଇଫୋନ 15
|ଆଇଫୋନ 15 ପ୍ଲସ୍
|ଆଇଫୋନ 15 ପ୍ରୋ
|ଆଇଫୋନ 15 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ
|iPhone 14 ସିରିଜ
|ଆଇଫୋନ 14
|ଆଇଫୋନ14 ପ୍ଲସ୍
|ଆଇଫୋନ 14 ପ୍ରୋ
|ଆଇଫୋନ 14 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ
|iPhone 13 ସିରିଜ
|ଆଇଫୋନ 13
|ଆଇଫୋନ 13 ମିନି
|ଆଇଫୋନ 13 ପ୍ରୋ
|ଆଇଫୋନ 13 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ
|iPhone 12 ସିିରିଜ
|ଆଇଫୋନ 12
|ଆଇଫୋନ 12 ମିନି
|ଆଇଫୋନ 12 ପ୍ରୋ
|ଆଇଫୋନ 12 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ
|iPhone 11 ସିରିଜ
|ଆଇଫୋନ 11
|ଆଇଫୋନ 11 ପ୍ରୋ
|ଆଇଫୋନ 11 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ
|iPhone SE ସିରିଜ
|ଆଇଫୋନ SE (ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢି)
iOS 26: କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ?
ଏହି ନୂଆ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅପଡେଟ୍କୁ ୟୁଜର ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତିରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ । ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ:
ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତି: OTA
ଅପଡେଟ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, iPhone ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଭାଇସରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନୂତନ iOS/iPadOS ଅପଡେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ।
- ଷ୍ଟେପ-1: Settingsକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
- ଷ୍ଟେପ-2: General ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଷ୍ଟେପ-3: General ମେନ୍ୟୁରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 'Software Update' ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-4: Update ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ Update Now ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-5: ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେବା ପରେ ଅପଡେଟ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
ପଦ୍ଧତି 2: Apple iTunes ମାଧ୍ୟମରେ ମାନୁଆଲ୍ ସଂସ୍ଥାପନ
ଇନଷ୍ଟଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, iPhone/iPad ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଟା iCloud ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା iTunes ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ୟୁଜରଙ୍କ Mac କିମ୍ବା PCରେ iTunes ଆପ୍ର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଅଛି।
- ଷ୍ଟେପ-1: Mac କିମ୍ବା PCରେ iTunes ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-2: USB କିମ୍ବା USB-C କେବୁଲ୍ କିମ୍ବା Wi-Fi ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରି iPhone କିମ୍ବା iPadକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-3: ବର୍ତ୍ତମାନ iTunes ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-4: iTunes ୱିଣ୍ଡୋର ଉପର ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା 'iPhone' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଷ୍ଟେପ-5: ଏବେ 'ସମରି' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଷ୍ଟେପ-6: Update ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-7: ଏବେ ପପ୍-ଅପ୍ ମେନ୍ୟୁରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅପଡେଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।