ଆପଲ୍‌ ରିଲିଜ କଲା iOS 26; କେଉଁ ଆଇଫୋନ ମଡେଲରେ ଆସିବ ଅପଡେଟ୍‌ ଜାଣନ୍ତୁ

ଆପଲ୍‌ ଏହାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଇଫୋନ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ iOS 26କୁ ରୋଲଆଉଟ୍‌ କରିଛି । କେଉଁ ଆଇଫୋନରେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍‌ ଆସିବ ଓ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍‌ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ...

Apple Released iOS 26
Apple Released iOS 26 (Image Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 4:29 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଇଫୋନ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ iOS 26 ରୋଲଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ କମ୍ପାନୀର AI-ଚାଳିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Apple Intelligence ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଅନୁବାଦ, ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ ଆପ୍ସ ଏବଂ ଗଭୀର ଗୋପନୀୟତା ଉପକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । iOS 26 ଅପଡେଟ୍‌ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଆଇଫୋନ ତାଲିକାରେ କେଉଁ କେଉଁ ମଡେଲ ସାମିଲ ଜାଣନ୍ତୁ ।

iOS 26 ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ ଡେଭଲପର୍ସ କନଫରେନ୍ସ (WWDC) 2025ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ନୂତନ ଲିକ୍ବିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (UI) ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । iOS 26 ଆପଲ୍‌ର VisionOSରୁ ଲିକ୍ବିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ UI ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ନେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପରି ଟ୍ରାନ୍ସଲାଣ୍ଟ UI ରହିଛି ।

Apple
ଫ୍ରେସ୍‌ ଡିଜାଇନ (Image Credit: Apple)

ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍‌ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ-ଚାଳିତ ଲାଇଭ୍ ଅନୁବାଦକୁ ମେସେଜ୍‌, ଫେସ୍‌ଟାଇମ୍ ଏବଂ ଫୋନ୍ ଆପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛି । ଏହି ଫିଚର ଡିଭାଇସ୍‌ରେ କାମ କରେ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭର ବ୍ୟବହାର କରି ଲାଇଭ୍ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ । ଏହି AI ଫିଚର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 9ଟି ଭାଷାରେ ସମର୍ଥିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଂରାଜୀ (ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁକେ), ସ୍ପାନିସ୍, ଜର୍ମାନ, ଚାଇନିଜ୍ (ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏଡ୍‌), ଫରାସୀ, ଇଟାଲୀୟ, କୋରିଆନ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ (ବ୍ରାଜିଲ୍) ଏବଂ ଜାପାନୀ ସାମିଲ ।

Apple
ଲାଇଭ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ (Image Credit: Apple)

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, iOS 26 ଅପଡେଟ୍ ଏକ ନୂତନ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ ଯାହା 'ହାଇଲାଇଟ୍-ଟୁ-ସର୍ଚ୍ଚ' ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଫିଚର ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନର ସ୍କ୍ରିନରେ ୱେବସାଇଟ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମରି ପାଇବାକୁ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍ ଆପ୍‌ରେ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟ ଯୋଡି଼ବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହି ଫିଚରଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନିର ଏଆଇ-ଚାଳିତ 'ସର୍କଲ-ଟୁ-ସର୍ଚ୍ଚ' ଫିଚର ସହିତ ସମାନ ।

iOS 26 Update: ଯୋଗ୍ୟ ଆଇଫୋନ ମଡେଲ

ମଡେଲଭାରିଏଣ୍ଟ
iPhone 17 ସିରିଜଆଇଫୋନ 17
ଆଇଫୋନ 17 ଏୟାର
ଆଇଫୋନ 17 ପ୍ରୋ
ଆଇଫୋନ 17 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ
iPhone 16 ସିରିଜଆଇଫୋନ 16
ଆଇଫୋନ 16ଇ
ଆଇଫୋନ 16 ପ୍ଲସ୍‌
ଆଇଫୋନ 16 ପ୍ରୋ
ଆଇଫୋନ 16 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ
iPhone 15 ସିରିଜଆଇଫୋନ 15
ଆଇଫୋନ 15 ପ୍ଲସ୍‌
ଆଇଫୋନ 15 ପ୍ରୋ
ଆଇଫୋନ 15 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ
iPhone 14 ସିରିଜଆଇଫୋନ 14
ଆଇଫୋନ14 ପ୍ଲସ୍‌
ଆଇଫୋନ 14 ପ୍ରୋ
ଆଇଫୋନ 14 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ
iPhone 13 ସିରିଜଆଇଫୋନ 13
ଆଇଫୋନ 13 ମିନି
ଆଇଫୋନ 13 ପ୍ରୋ
ଆଇଫୋନ 13 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ
iPhone 12 ସିିରିଜଆଇଫୋନ 12
ଆଇଫୋନ 12 ମିନି
ଆଇଫୋନ 12 ପ୍ରୋ
ଆଇଫୋନ 12 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ
iPhone 11 ସିରିଜଆଇଫୋନ 11
ଆଇଫୋନ 11 ପ୍ରୋ
ଆଇଫୋନ 11 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ
iPhone SE ସିରିଜଆଇଫୋନ SE (ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢି)

iOS 26: କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ୍‌ କରିବେ ?

ଏହି ନୂଆ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅପଡେଟ୍‌କୁ ୟୁଜର ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତିରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍‌ କରିପାରିବେ । ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ:

ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତି: OTA

ଅପଡେଟ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍‌ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, iPhone ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଭାଇସରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନୂତନ iOS/iPadOS ଅପଡେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ।

  • ଷ୍ଟେପ-1: Settingsକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
  • ଷ୍ଟେପ-2: General ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
  • ଷ୍ଟେପ-3: General ମେନ୍ୟୁରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 'Software Update' ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ-4: Update ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ Update Now ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ-5: ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେବା ପରେ ଅପଡେଟ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍‌ କରନ୍ତୁ ।

ପଦ୍ଧତି 2: Apple iTunes ମାଧ୍ୟମରେ ମାନୁଆଲ୍ ସଂସ୍ଥାପନ

ଇନଷ୍ଟଲ୍‌ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, iPhone/iPad ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଟା iCloud ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା iTunes ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ୟୁଜରଙ୍କ Mac କିମ୍ବା PCରେ iTunes ଆପ୍‌ର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଅଛି।

  • ଷ୍ଟେପ-1: Mac କିମ୍ବା PCରେ iTunes ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ-2: USB କିମ୍ବା USB-C କେବୁଲ୍ କିମ୍ବା Wi-Fi ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରି iPhone କିମ୍ବା iPadକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ-3: ବର୍ତ୍ତମାନ iTunes ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ-4: iTunes ୱିଣ୍ଡୋର ଉପର ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା 'iPhone' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
  • ଷ୍ଟେପ-5: ଏବେ 'ସମରି' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
  • ଷ୍ଟେପ-6: Update ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ-7: ଏବେ ପପ୍-ଅପ୍ ମେନ୍ୟୁରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅପଡେଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଭାରତରେ ସ୍ବଦେଶୀ iPhone 17 ସିରିଜର ବଢିଲା ଚାହିଦା, ଗତବର୍ଷଠୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ପ୍ରି-ଅର୍ଡର

