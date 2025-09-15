ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ସ୍ବଦେଶୀ iPhone 17 ସିରିଜର ବଢିଲା ଚାହିଦା, ଗତବର୍ଷଠୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ପ୍ରି-ଅର୍ଡର

ଆମେରିକା ଚୀନ ଉପରେ ଟାରିଫ୍‌ ଲଗାଇବା ପରେ ଆପଲ୍‌ ଭାରତରେ ଏହାର ଆଇଫୋନ ନିର୍ମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସ୍ବଦେଶୀ iPhone 17କୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍‌ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍‌ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଏହାର ଆଗାମୀ ପିଢିର iPhone 17 ସିରିଜକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଆପଲ୍‌ର ନୂତନ iPhone 17 ସିରିଜର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଆପଲ୍‌ ଭାରତରେ ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିସ୍ତାର କରି ନିରନ୍ତର ଭାବେ 'ମେଡ୍‌ ଇନ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ' ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିଛି ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12ରେ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ପାଇଁ iPhone 17 ଏବଂ iPhone 17 Pro ଆପଲ୍‌ର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ଯେପରିକି ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁଣେ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏହାର ଖୁଚୁରା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବହୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଇଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଲ୍‌ର ନୂତନ ମଡେଲ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହି ମଡେଲ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ iPhone 17 Air ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି ହାଲୁକା, ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିଛି ।

ଭାରତରେ ଆପଲ୍‌ର ଖୁଚୁରା ଉପସ୍ଥିତି

ଆପଲ୍‌ କେବଳ ଏକ ବଜାର ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଭାରତ ଉପରେ ବଡ଼ ବାଜି ଲଗାଉଛି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଖୁଚୁରା ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ, ଏହା iPhone 17 ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ପୁଣେରେ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଷ୍ଟୋର ଯୋଡିଛି।

ଆପଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଏପ୍ରିଲ୍ 2023ରେ ବାନ୍ଦ୍ରା କୁର୍ଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (BKC)ରେ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟୋର ସହିତ ଭାରତର ଖୁଚୁରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଲ୍ ସାକେତ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଥିଲା । ମିଳିତ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟୋର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ବ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ଯାହା ଉଭୟ ଷ୍ଟୋରକୁ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ଆପଲ୍‌ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଆଉଟଲେଟ୍ କରିଥିଲା ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ଏହି ରାଜସ୍ବର ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରତିଶତ ଛୋଟ ସାକେତ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଆପଲ୍‌ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକ ଆଧାରର ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଖାସ୍‌ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଆପଲ୍‌ର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରମୁଖ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେପରିକି Flipkart ଏବଂ Amazon ସହିତ ଦୃଢ଼ ଅନଲାଇନ ସହଭାଗିତା ରହିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଆପଲ୍‌ର ଆଉଟଲେଟ୍‌ରେ ଅଧିକ ରାଜସ୍ବ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ।

ନୂତନ ଆଇଫୋନ-17 ସିରିଜ

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ iPhone 17 ଲାଇନଅପ୍ ମୂଳ 256GB ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 82,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ସେହିପରି ଏକ ପତଳା ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ ସଂସ୍କରଣ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ iPhone Airର ମୂଲ୍ୟ 1,19,900 ଟଙ୍କା ଅଛି । iPhone 17 Proର ମୂଲ୍ୟ 1,34,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ iPhone 17 Pro Max (256GB)ର ମୂଲ୍ୟ 1,49,900 ଟଙ୍କା ଅଛି ।

ମୂଳ iPhone 17 ବର୍ତ୍ତମାନ 256GB ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା iPhone 16 ସହିତ ଆସିଥିବା 128GBର ଦୁଇଗୁଣ । ଷ୍ଟୋରେଜ୍-ଟୁ-ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତୁଳନାରେ, iPhone 17 ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ iPhone 16ର 256GB ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ 7,000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା । କହି ରଖୁଛୁ କି, ଏହି ବର୍ଷର ଲଞ୍ଚ 2020ରେ iPhone 12 ସିରିଜ ପରେ ଆପଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭର୍‌ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ । ତଥାପି ଏହି ବେସ୍‌ ମଡେଲ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ।

