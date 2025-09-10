ETV Bharat / technology

ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆପଲ୍‌ iPhone 17 ସିରିଜ; ଦାମ, କ୍ୟାମେରା, ଫିଚର୍ସ

ଟେକ୍‌ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍‌ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ iPhone 17 Seriesକୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌ ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

iPhone 17
iPhone 17
Published : September 10, 2025 at 6:58 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୁପର୍ଟିନୋ ଭିତ୍ତିକ ଟେକ୍‌ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍‌ ଶେଷରେ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଆଇଫୋନ-17 ସିରିଜକୁ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 10.30ଟାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଇଭେଣ୍ଟ 'Apple Event 2025'ରେ ଏହି ସିରିଜକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ iPhone 17 ସିରିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE ଓ AirPods Pro 3କୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

ଏହି ବର୍ଷ ନୂତନ iPhone ଲାଇନଅପ୍‌ରେ iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ଏବଂ iPhone 17 Pro Max ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, Air ମଡେଲ୍ ହେଉଛି ନୂତନ ଡିଭାଇସ, ଯାହାକି Plus ମଡେଲ୍‌ର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି । iPhone ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ପ୍ଲସ୍‌ ମଡେଲ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କମ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମଡେଲ । ଏଥିଲାଗି କମ୍ପାନୀ ଏହା ସ୍ଥାନରେ, ଏକ ପତଳା ଏବଂ ହାଲୁକା ମଡେଲ୍ ଭାବରେ Air ମଡେଲକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

iPhone 17 Series
iPhone 17 Series

ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜରେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ iPhone 17 ପ୍ରମୁଖ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ Pro ମଡେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଫିଚର ପାଇଛନ୍ତି । ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19, 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ନୂତନ iPhone 17 ସିରିଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।

Apple iPhone 17

ଆପଲ୍‌ର ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା iPhone 17ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ProMotion ଡିସପ୍ଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଏବେ Pro ଭାରିଏଣ୍ଟ ପରି 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ଆସୁଛି । ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ, 6.3-ଇଞ୍ଚ ସୁପର୍ ରେଟିନା XDR ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ନୂତନ Ceramic Shield 2 ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷିତ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହା 3 ଗୁଣା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।

iPhone 17 ମଡେଲଟି A19 ଚିପ୍ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସ୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲଠାରୁ ଦ୍ବିଗୁଣ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋରେଜ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ ଏକ ନୂତନ ସେଣ୍ଟର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା, ଏକ 48MP ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍-ଗୁଣବତ୍ତା 2x ଟେଲିଫଟୋ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ 48MP ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଯାହା ମାକ୍ରୋ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ ।

iPhone 17 5ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଆସୁଛି: କଳା, ଲାଭେଣ୍ଡର, ମିଷ୍ଟ ବ୍ଲୁ, ସେଜ୍ ଏବଂ ଧଳା । ଭାରତରେ iPhone 17 (256 GB)ର ଦାମ 82,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

Apple iPhone 17 Air

iPhone 17 Air କେବଳ ସବୁଠାରୁ ପତଳା ଆଇଫୋନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ସ୍ଲାବ୍-ଶୈଳୀର ଫୋନ୍, ଯାହା Galaxy S25 Edge ଏବଂ ଏହାର 5.8 ମିମି ଫର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ 5.6 ମିମି ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଡିଭାଇସର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ Ceramic Shield ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ବରେ Ceramic Shield 2 ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । Air ମଡେଲରେ 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ProMotion ସହିତ ଏକ ସୁପର ରେଟିନା XDR ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଡିସପ୍ଲେ ଆକାର 6.5 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି ।

iPhone 17 Air
iPhone 17 Air

ଆପଲ୍‌ର ଏହି ନୂତନ ପତଳା ଏବଂ ହାଲୁକା ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଆଇଫୋନ ମଡେଲରେ A19 Pro, N1, ଏବଂ C1X ଚିପ୍ସ ଅଛି । ଡିଭାଇସଟି ପଛରେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ 48MP ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ 18MP ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ ସମ୍ମୁଖ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । iPhone 17 Air 4ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ: ସ୍ପେସ୍ ବ୍ଲାକ୍‌, କ୍ଲାଉଡ୍ ହ୍ବାଇଟ୍‌, ଲାଇଟ୍‌ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ । ମୂଳ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହାର ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ 1,19,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

Apple iPhone 17 Pro ଓ iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro ଏବଂ iPhone 17 Pro Maxରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଭାପର୍ ଚାମ୍ବର ସହିତ ନୂତନ A19 Pro ଚିପ୍ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ଏହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଡିଭାଇସ୍ ପଛରେ 3ଟି 48MP ଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ, ଏକ ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍‌ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ସାମିଲ ଯାହା Pro ମଡେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ 8x ଜୁମ୍ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଉଭୟ ମଡେଲରେ ଏକ 18MP ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ।

iphone 17 pro
iphone 17 pro

iPhone 17 Pro ଏବଂ iPhone 17 Pro Maxରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ProRes RAW, Apple Log 2 ଏବଂ genlock ସାମିଲ । ଉଭୟ ମଡେଲ୍ ପଛରେ Ceramic Shield ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ Ceramic Shield 2 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max

ଉଭୟ ମଡେଲ୍ 3ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଆସିଥାଏ: ଡିପ୍‌ ବ୍ଲୁ, କସମିକ୍‌ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ସିଲଭର । ଭାରତରେ iPhone 17 Proର 256GB ବେସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 1,34,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ iPhone 17 Pro Maxର 256GB ବେସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 1,49,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।

