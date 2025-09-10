ETV Bharat / technology

ଆପଲ୍‌ ଲଞ୍ଚ କଲା Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3: ଏତିକି ଦାମ

ଆପଲ୍‌ iPhone 17 ସହିତ ୱାଚ୍‌ ସିରିଜ 11, ୱାଚ୍‌ ଅଲଟ୍ରା 3 ଏବଂ ୱାଚ୍‌ ଏସଇ 3କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କାହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ...

Apple Event 2025
ଆପଲ୍‌ ଲଞ୍ଚ କଲା Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 (Image Credits: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2025 at 8:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍‌ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍‌ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏହାର ବାର୍ଷିକ 'ଆପଲ୍‌ ଇଭେଣ୍ଟ 2025'ରେ iPhone 17 ସିରିଜ ସହିତ ନୂଆ ଆପଲ୍‌ ୱାଚ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆପଲ୍‌ ସିରିଜ୍‌ 11, ୱାଚ୍‌ ଅଲଟ୍ରା 3 ଏବଂ ୱାଚ୍‌ ଏସଇ 3 ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ୱାଚ୍‌ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ଫିଚର ଓ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍‌ ଫିଚର ସହ ଆସିଛି । ଏହାର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବାବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19,2025ରୁ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ତେବେ ଆଇଫୋନ ଓ ୱାଚ୍‌ ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍‌ ଏୟାରପଡ୍ସ ପ୍ରୋ 3କୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

Apple Watch Series 11

ନୂତନ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ସିରିଜ୍-11 Watch OS 26 ସହିତ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲିକ୍ବିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନୂତନ କ୍ଷମତା ସହିତ ଅନେକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ହିଣ୍ଟସ୍‌, ଜେଶ୍ଚର୍, ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ଏୟାରପଡ୍ସ ସହିତ ୱାର୍କଆଉଟ୍, ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ଏକ ନୂତନ Sleep Score ଫିଚରକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ନିଦ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଦ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମାପଦଣ୍ଡ ମାପିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯେପରିକି ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ରିଷ୍ଟ (ମଣିବନ୍ଧ) ତାପମାତ୍ରା, ରକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଶ୍ବାସକ୍ରିୟା ହାର ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

Apple Watch Series 11
Apple Watch Series 11 (Image Credits: Apple)

Watch Series 11 ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପୁନଃଚକ୍ରିତ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କେସ୍‌ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ପତଳା ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିଛି । ନୂତନ ପିନ୍ଧିବାଯୋଗ୍ୟ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ । ଆପଲ୍ ଅନୁସାରେ, ନୂତନ ୱାଚ୍ ସିରିଜ୍ 11 ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରାଚ୍-ପ୍ରତିରୋଧୀ । ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ କଠିନତା ପାଇଁ ଏକ ସିରାମିକ୍ ଆବରଣ ଏବଂ ଆୟନ୍-ଏକ୍ସ ଗ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ।

ଏହା ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ, ଯାହା ୱାଚ୍ ସିରିଜ୍-10ରେ 4G LTE ସଂଯୋଗରୁ ଡେଇଁ 5G ସେଲ୍ୟୁଲାର୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ସିରିଜ୍-11ର ଭାରତରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 46,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଜେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍, ସିଲଭର୍, ରୋଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ରିଫ୍ରେସଡ୍‌ ସ୍ପେସ୍ ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

Apple Watch Ultra 3

ଆପଲ୍‌ ୱାଚ୍‌ ଅଲଟ୍ରା-3ର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ନୂତନ 42-ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ (ଯାହା କମ୍ ପାୱାର ମୋଡ୍‌ରେ 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ) ଏବଂ Apple Watchରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ 1Hz ସର୍ବଦା-ଅନ୍ ରିଫ୍ରେସ୍ ହାରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ LTPO3 ଏବଂ ୱାଇଡ୍-ଏଙ୍ଗଲ୍ OLED ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରେ । LTPO3 ଘଣ୍ଟାକୁ କମ୍ ପାୱାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ ଡିସପ୍ଲେ ସୀମାକୁ 24 ପ୍ରତିଶତ ପତଳା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ । ମାତ୍ର ୱାଇଡ୍-ଆଙ୍ଗଲ୍ OLED ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିକ୍ସେଲକୁ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ କୋଣରେ ଅଧିକ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ କରିବାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରେ ।

Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3 (Image Credits: Apple)

ଏହି ୱାଚ୍‌ରେ ଥିବା ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ମଡେଲ୍‌କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଟେକ୍ସଟ୍ କରିବାକୁ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ୍ ବାହାରେ ଥିବା ସମୟରେ Find My ସହିତ ସ୍ଥାନ ସେୟାର କରିବାକୁ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ SOS ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । Watch Ultra 3 5G ସେଲ୍ୟୁଲାର୍ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ "ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ୱାଚ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ GPS" ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ଏହି ୱାଚ୍‌ରେ ସ୍ଲିପ୍ ସ୍କୋର, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନୋଟିଫିକେସନ, ଅନିୟମିତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ECG ଆପ୍, ବ୍ଲଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମନିଟର୍, ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ନିଆ ଭଳି ଅନେକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ୱାଚ୍ ସିରିଜ୍ 11 ପରି ଏହି ୱାଚ୍‌ ମଧ୍ୟ ଫିଟନେସ୍ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଲୋଡ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନୂତନ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବଡି ସାମିଲ । ଏହା ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର ଫିଟନେସ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ଗତି, ଦୂରତା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫିଟନେସ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ୱାଚ୍‌ରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରନର୍ସ, ସାଇକେଲ ଚାଳକ, ସନ୍ତରଣକାରୀ, ହାଇକର୍ସ, ଡାଇଭର ଏବଂ ଗଲ୍ଫରଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । WatchOS 2 ସହିତ ଏହା ଲିକ୍ବିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟାକ୍ ହିଣ୍ଟସ୍‌, ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଲୁକ୍ ସହ ଆସିଛି । Apple Watch Ultra 3 ନାଚୁରାଲ ଓ ବ୍ଲାକ୍‌ ଫିନିଶ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ । ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ₹89,900 ଅଛି ।

Apple Watch SE 3

ଆପଲ୍‌ ୱାଚ୍‌ SE 3 ମଡେଲଟି S10 ଚିପ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଲିପ୍ ସ୍କୋର୍, ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ନିଆ ନୋଟିଫିକେସନ, ରିଷ୍ଟ (ମଣିବନ୍ଧ) ତାପମାତ୍ରା ସେନ୍ସିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର ସାମିଲ । ଏହା ସର୍ବଦା-ଅନ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଡବଲ-ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ରିଷ୍ଟ ଫ୍ଲିକ୍ ଜେଶ୍ଚର, ଅନ୍-ଡିଭାଇସ୍ ସିରି ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ । Watch SE 3 ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ୱାଚ୍ ମଡେଲ୍ ପରି 5G ସେଲୁଲାର୍ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ ।

Apple Watch SE 3
Apple Watch SE 3 (Image Credits: Apple)

WatchOS 26 ସହିତ ଏହି ୱାଚ୍‌ ମଡେଲ୍‌ ଏକ ନୂତନ ଲିକ୍ବିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଲୁକ୍ ଏବଂ Apple Intelligence ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବଡି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ । ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ନୋଟିଫିକେସନ, ସାଇକେଲ୍ ଟ୍ରାକିଂ, କାର୍ଡିଓ ଫିଟନେସ୍, ଫଲ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍, କ୍ରାସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍, ଜରୁରୀକାଳୀନ SOS ଏବଂ ଚେକ୍ ଇନ୍ ଭଳି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ମଡେଲ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । Apple Watch SE 3ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ₹25,900 ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହା ମିଡନାଇଟ୍‌ ଏବଂ ଷ୍ଟାରଲାଇଟ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କେସ୍‌ରେ 40 ମିମି ଏବଂ 44 ମିମି ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆପଲ୍‌ iPhone 17 ସିରିଜ; ଦାମ, କ୍ୟାମେରା, ଫିଚର୍ସ

For All Latest Updates

TAGGED:

APPLEAPPLE WATCH PRICE IN INDIAAPPLE WATCH SERIES 11 ULTRA 3ଆପଲ୍‌ ୱାଚ୍‌APPLE LAUNCHES WATCH SERIES 11

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.