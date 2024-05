ETV Bharat / state

इस्रायल हमास युद्धात युनायटेड नेशन्सचा पहिला बळी ; भारताचे सुपुत्र निवृत्त कर्नल वैभव काळे यांना गाझामध्ये वीरमरण - Colonel Vaibhav Kale Killed In Gaza

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 15, 2024, 7:51 AM IST | Updated : May 15, 2024, 9:34 AM IST

कर्नल वैभव काळे ( निवृत्त ) ( ETV Bharat Marathi )

Last Updated : May 15, 2024, 9:34 AM IST