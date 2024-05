ETV Bharat / politics

विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात 'मनुस्मृती'चा समावेश केल्यानं 'मनुचे राज्य' येणार का? राज्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू - Manusmriti Controversy

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 25, 2024, 9:56 AM IST | Updated : May 25, 2024, 10:07 AM IST

मनुस्मृतीतील श्लोकावरुन वाद पेटला! ( ETV Bharat )

Last Updated : May 25, 2024, 10:07 AM IST