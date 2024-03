महिला दिनानिमित्त पाहाता येतील असे स्त्री सामर्थ्याचं दर्शन घडवणारे 5 उत्कृष्ट चित्रपट

मुंबई - Best Movies to Watch on Women's Day : चित्रपट जगतात महिलांचे अनुभव आणि आकांक्षा हा विषय अनेकवेळा केंद्रस्थानी राहिला आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आपल्या वॉचलिस्टमध्ये समावेश होऊ शकतील अशा काही खास चित्रपटाची माहिती घेऊयात. हे चित्रपट सर्व स्तरातील भारतीय महिलांचे जीवन दर्शन घडवतात आणि पितृसत्ताकतेवरचे सामाजिक भाष्य करतात.

" class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

1. लापता लेडीज: अलिकडेच रिलीज झालेला किरण राव दिग्दर्शित, हा चित्रपट पारंपारिक पदर घेण्याच्या पद्धतींशी संबंधित सामाजिक आव्हानांवर मार्मिक भाष्य करतो. ही कथा जया आणि फूल या दोन नवविवाहित स्त्रींची आहे. रेल्वे प्रवासादरम्यान आलेल्या अनुभवानंतर पुरुष हे आपल्या संरक्षणासाठी असतात अशा संस्कारात वाढलेल्या या महिला एका अनोळख्या विश्वात पोहोचतात. हा चित्रपट सध्या चित्रपटगृहांमध्ये सुरू आहे.

" class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

2. द ग्रेट इंडियन किचन: हा समीक्षक आणि प्रेक्षकांनी गौरवलेला मल्याळम भाषेतील सुंदर चित्रपट आहे. समाज, नातेवाईक, आणि विवाह संस्थांमधील लैंगिक गतिमानतेचा अभ्यास करत स्त्रियांच्या जीवनावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या जाचक पितृसत्ताक नियमांवर प्रकाश टाकतो. लग्नानंतरच्या पतीच्या कौटुंबिक जाचक अपेक्षांशी जुळवून घेत असलेल्या तरुणीच्या अनुभवातून हा चित्रपट सामाजिक चौकटीला आव्हान देतो आणि स्त्री म्हणून असलेल्या ओळखीच्या गुंत्याचा शोध घेतो. सध्या ' द ग्रेट इंडियन किचन' हा चित्रपट सबटायटल्ससह अमेझॉन प्राईमवर स्ट्रिमिंग होत आहे.

" class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

3. भक्षक : वैशाली सिंग या खंबीर शोध पत्रकाराने तिच्या वैयक्तिक संकटातही सत्याच्या शोधासाठी केलेल्या संघर्षाची ही अनोखी कथा आहे. मुलींच्या निवारागृहातील चोरीचा तपास करताना तिला एक विदारक सत्य दिसते. त्या मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी ती आपल्या सहकाऱ्यांना एकत्र आणते. 'भक्षक'मधील वैशालीचा हा अविचल दृढनिश्चय आणि सत्याचा उलगडा करण्याची, स्त्रियांना अन्यायाचा सामना करण्यासाठी आणि अर्थपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी चाललेली धडपड मनोरंजनाबरोबरच डोळ्यांत अंजन घालण्याचे काम करतो. हा चित्रपट सध्या नेटफ्लिक्सवर उपलब्ध आहे.

" class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

4. पॅग्ग्लायट : विधवा महिलांच्या जगण्यात अपरिहार्यपणे आलेल्या दु: खाच्या कल्पनेला हा चित्रपट आव्हान देतो. जोडीदार आयुष्यातून निघून जाण्याच्या नुकसानीमुळे आत्म-शोध आणि मुक्तीचा प्रवास कसा सुरू होऊ शकतो याचा शोध यात घेण्यात आलाय. प्रेमविरहित विवाहामागील सत्याचा उलगडा करून, चित्रपटाची नायिका सामाजिक अपेक्षांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते आणि तिच्या स्वतःच्या भावनांचा सामना करते. विधवापणाच्या दृष्टीकोनातून, 'पॅग्ग्लायट' मृत्यूनंतरचे परिणाम आणि अनपेक्षित मार्गांनी व्यक्तींवर होणारे परिणाम याचं वास्तव सांगणारा आहे. हा चित्रपटही नेटफ्लिक्सवर सुरू आहे.

" class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

5. डार्लिंग्स: आलिया भट्ट आणि शेफाली शाह यांच्यावर चित्रीत झालेल्या आई आणि मुलीच्या नातेसंबंधांना मध्यवर्ती ठेवून 'डार्लिंग' चित्रपटाची कथा झाली आहे. आलिया भट्ट, शेफाली शाह, विजय वर्मा, आणि रोशन मॅथ्यू सारख्या उत्कृष्ट कलाकारांसह बनलेला हा चित्रपट जसमीत के. रीनच्या दिग्दर्शनाचा पदार्पणाचा चित्रपट आहे. या चित्रपटाच्या माध्यामातून आलियाने निर्मितीच्या क्षेत्रात पहिले पाऊल टाकले होते. नेटफ्लिक्सवर हा चित्रपट पाहता येईल.

अनोख्या शैली आणि कथा सांगण्याच्या पद्धतीतून स्त्रियांच्या धैर्य, लवचिकता आणि स्वभावाचे कंगोरे याचं यथार्थ दर्शन हे चित्रपट घडवतात. केवळ आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या दिवशीच नाही तर महिलांचा सन्मान, आदर आणि करण्याचे महत्त्व हे चित्रपट अधोरेखित करतात. साहस, मार्मिक नाट्य आणि हृदयस्पर्शी कथा यातून उलगडण्यात आल्या आहेत. तेव्हा तुम्ही आपल्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही या मनोरंजनाच्या प्रवासात तुमच्या बरोबर घेऊ शकता.