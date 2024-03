ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ അടിമാലി സ്വദേശികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഇടുക്കി : എറണാകുളത്തുണ്ടായ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ അടിമാലി സ്വദേശികളായ രണ്ട് പേർ മരണപ്പെട്ടു. അടിമാലി സ്വദേശി പുല്ലൻ വീട്ടിൽ ജെറി മാത്യു, അടിമാലി ആനവിരട്ടി സ്വദേശി കീരിക്കാട്ടിൽ എൽദോസ് മാത്യു എന്നിവരാണ് മരണപ്പെട്ടത് ( Two Youths Died in A Bike Accident In Adimali ) .

ഇന്നലെ (06-03-2024) രാത്രിയായിരുന്നു അപകടം. ഗുരുതരപരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം പോസ്‌റ്റുമോർട്ട നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും (Bike Accident In Adimali ).

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ബൈക്ക് ഇലക്‌ട്രിക് പോസ്‌റ്റിൽ ഇടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിണപ്പെട്ടിരുന്നു. വയനാട് കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതയിലെ സൗത്ത് കൊടുവള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബൈക്കിന്‍റെ ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായ പൊള്ളലും പരിക്കുമേറ്റ ഇവർ തൽസമയം മരണപ്പെട്ടു.

Also read : ബൈക്ക് ഇലക്‌ട്രിക് പോസ്‌റ്റിൽ ഇടിച്ച്‌ തീപടര്‍ന്നു; 2 മരണം