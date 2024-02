ന്യൂഡല്‍ഹി : 2018 സെപ്‌തംബർ മുതൽ ഡൽഹി എയിംസിൽ ആയുഷ്‌മാൻ ഭാരത് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയത് 23,000 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ (Over 23,000 Beneficiaries Availed Benefits Of Ayushman Bharat Since 2018). ഓഫ്‌താൽമോളജി, ജനറൽ മെഡിസിൻ, ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗങ്ങളിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന രോഗികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി വിഭാഗങ്ങളിൽ ചികിത്സ തേടിയതോടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി.

"എയിംസിൽ ആകെ 23,260 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ളത്. മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി (5179), ഓഫ്‌താൽമോളജി (4275), ജനറൽ മെഡിസിൻ (3169), ഓർത്തോപീഡിക്‌സ് (2260), ന്യൂറോ സർജറി (2223) എന്നിവയാണ് മികച്ച അഞ്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ' -എന്ന് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

യൂണിവേഴ്‌സൽ ഹെൽത്ത് കവറേജിന്‍റെ (Universal Health Coverage) കാഴ്‌ചപ്പാട് കൈവരിക്കുന്നതിനായി 2017 ലെ ദേശീയ ആരോഗ്യ നയത്തിന്‍റെ ശുപാര്‍ശയില്‍ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്‍റിന്‍റെ ഒരു പ്രധാന പദ്ധതിയാണ് ആയുഷ്‌മാൻ ഭാരത് - പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന (AB-PMJAY). സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളും (Sustainable Development Goals) അതിന്‍റെ അടിസ്ഥാന പ്രതിബദ്ധതയും നിറവേറ്റുന്നതിനായാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

ആയുഷ്‌മാൻ ഭാരത് - പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന (AB-PMJAY) യുടെ സമാരംഭം 2018 ഓഗസ്‌റ്റ് 15 ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പണ്ഡിറ്റ് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ ജന്മദിനമായ 2018 സെപ്‌തംബർ 25-ന് പദ്ധതി പ്രവർത്തനക്ഷമമായി. PM-JAY ഗുണഭോക്താവിന് ആരോഗ്യ പരിപാലന സേവനങ്ങളിലേക്ക് പണരഹിത പ്രവേശനമാണ് നൽകുന്നത്.

'ആയുഷ്‌മാൻ ഭാരത് പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന (ABPMJAY) പദ്ധതിയുടെ വിജയകരവും ഫലപ്രദവുമായ നിർവഹണം എയിംസ് അഭിമാനത്തോടെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി ഗേറ്റ് നമ്പർ 1 ന് സമീപം 24x7 പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ആയുഷ്‌മാൻ ഭാരത് കേന്ദ്രം എയിംസിനുണ്ട്.

കേന്ദ്രം ഒരു നിയുക്ത മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഓഫിസറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പേഷ്യൻ്റ് കെയർ മാനേജർമാർ (Patient Care Managers) പ്രധാനമന്ത്രി ആരോഗ്യ മിത്ര (PMAMS) എന്നിവയിലൂടെയാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. ചീഫ് മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഓഫിസറുടെയും ഓഫിസർ ഇൻ-ചാർജ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ് ഓഫ് ഹോസ്‌പിറ്റൽ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍റെയും തുടർച്ചയായ മാർഗനിർദേശത്തിനും പിന്തുണയ്‌ക്കും കീഴിലാണ് ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് എയിംസ് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

സങ്കീർണമായ ശസ്‌ത്രക്രിയകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആയുഷ്‌മാൻ ഭാരത് - പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന (AB-PMJAY) പ്രകാരം 730 ജന്മനായുള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങൾക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തി, തുടർന്ന് 557 ഇടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കലും 148 കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സമൂഹത്തില്‍ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ ആരോഗ്യപരിരക്ഷയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, ആയുഷ്‌മാൻ ഭാരത് - പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ, ന്യൂഡൽഹിയിലെ എയിംസ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ പുരോഗതിയിലേക്ക് ഗണ്യമായ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്.

രാജ്‌കുമാരി അമൃത് കൗർ (ആർഎകെ) ഒപിഡി, മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ബ്ലോക്ക്, സർജിക്കൽ ബ്ലോക്ക്, ബേൺസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്‌റ്റിക് സർജറി ബ്ലോക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ എയിംസിലുടനീളം ആയുഷ്‌മാൻ സുവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ് ആശുപത്രി. നിലവിൽ, പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ, 1109 പാക്കേജുകളും 27 സ്പെഷ്യാലിറ്റികളിലായി 1949 നടപടിക്രമങ്ങളുമുണ്ട്. പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് തൃതീയ പരിചരണത്തിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഈ പദ്ധതി വളരെ പ്രയോജനകരമാണെന്ന് പ്രൊഫ വി കെ ബൻസാൽ പറഞ്ഞു.

'ഇത് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ഹൃദയ ശസ്‌ത്രക്രിയകൾ, ന്യൂറോ സർജറികൾ, തിമിര ശസ്‌ത്രക്രിയ, കാൻസർ ചികിത്സ എന്നിവ ഈ ആയുഷ്‌മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ചികിത്സയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ അയ്യായിരത്തോളം കാൻസർ രോഗികളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡൽഹി എയിംസിൽ ഇതുവരെ 25,000 ത്തോളം രോഗികൾക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു. ഈ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിലും ആളുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എൻറോൾമെന്‍റ് സ്‌കീമിന്‍റെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാണ്, കൂടാതെ ഏകദേശം 5000 കാൻസർ രോഗികളും ഈ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും എയിംസിൽ നിന്ന് ചികിത്സ നേടുകയും ചെയ്‌തതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ഈ സ്‌കീമിന് അർഹരായ ഒരു നിശ്ചിത വരുമാന നിലവാരത്തിൽ താഴെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് സർക്കാർ ഇതിനകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വി കെ ബൻസാൽ പറഞ്ഞു. 'നിലവിൽ, തങ്ങൾ ഈ സ്‌കീമിന് കീഴിലാണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. അതിനാൽ അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിന്, അവരെ ഈ സ്‌കീമിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ, പദ്ധതി പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ഇത് രോഗിക്ക് ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. നിരവധി പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ, എയിംസിന് ഒരു ആയുഷ്‌മാൻ കേന്ദ്രവും രണ്ട് എക്‌സ്‌റ്റൻഷൻ കൗണ്ടറുമാണുള്ളത്. പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ 8 മുതൽ 10 വരെ പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങളും, പുതിയ ബ്ലോക്കുകളില്‍ എക്‌സ്‌റ്റഷൻ കൗണ്ടറുകളും നിർമിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രോഗിക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും എന്നും ഡോ ബൻസാൽ പറഞ്ഞു.