Big Gathering Of Wild Elephant : चाकुल्यात पहिल्यांदाच घुसला 70 हत्तींचा कळप, ग्रामस्थांमध्ये घबराट Published on: 14 minutes ago

जमशेदपूर : पूर्व सिंहभूमच्या चाकुलिया ब्लॉकच्या जंगल परिसरात एकाच ठिकाणी 70 हून अधिक हत्तींचा कळप ( A herd of over 70 elephants ) आल्याने दहशत पसरली आहे. गेल्या चार दिवसांत चौथ्या, सिंदूरगौरी, दिघी, अमलागोडा, निमडीहासह अनेक गावांमध्ये हत्तींचा धुमाकूळ सुरू आहे. आतापर्यंत सहा कच्च्या घरांचे हत्तींनी नुकसान केले आहे. सायंकाळी काही हत्ती गावात येतात, असे ग्रामस्थ सांगतात. हत्तींना गावाबाहेर हाकलण्यासाठी गावकऱ्यांना रात्रभर पहारा ( Villagers guard elephants out of village ) द्यावा लागतो. हत्तींना हुसकावून लावण्यासाठी वनविभागाकडून आवश्यक ते सहकार्य मिळत नसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. विभागाकडून आवश्यकतेनुसार फटाकेही पुरविण्यात आलेले नाहीत. ग्रामस्थ त्यांच्या स्तरावरून निधी उभारून हत्तींना हुसकावून लावण्यासाठी फटाके वाजवत आहेत. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार हत्तींचा एवढा मोठा कळप प्रथमच दिसला आहे. चाकुलियाच्या जंगल परिसरात जमलेल्या हत्तींच्या कळपासह सेल्फी घेण्यासाठी गर्दी होत आहे. काही तरुण जवळच्या इलेक्ट्रिक टॉवरवर चढून हत्तींचे व्हिज्युअल बनवतानाही दिसत आहेत.