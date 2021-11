.

Parambir Singh : कायद्याला छेद देणारी वागणूक एका पोलीस अधिकाऱ्याकडून अनपेक्षित - ज्येष्ठ वकील कनिष्क जयंत Published on: 1 hours ago



मुंबई - राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Former Home Minister Anil Deshmukh case) यांच्यावर 100 कोटींच्या बेकायदेशीर वसूलीचा आरोप करून फरार असलेले माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Former Commissioner of Police Parambir Singh) यांच्या प्रकरणात नवा खुलासा झाला आहे. आतापर्यंत परमबीर सिंग हे तपासापासून दूर राहण्यासाठी देश सोडून पळून गेल्याचे समोर आले होते. मात्र आता ते देशात असून तपासात सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे त्याच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या वकिलाने सांगितले, की मुंबई पोलिसांकडून त्यांच्या जीवाला धोका असल्याने ते लपून बसले आहे. 48 तासांत सीबीआय किंवा कोर्टात हजर राहण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कुठलेही Caveat दाखल न केल्याने परमबीर सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला का? यावर अधिक माहिती देण्याकरिता ज्येष्ठ वकील कनिष्क जयंत यांनी ईटीव्ही भारतशी संवाद साधला आहे.