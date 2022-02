.

VIDEO : मंत्री रावसाहेब दानवेंनी घेतली रेल्वे स्थानकावर वडापावची चव; पाहा, पुढे काय घडलं?



ठाणे - केंद्रिय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे ( Minister of State for Railways Raosaheb Danve ) नेहमी काही ना काही कारणाने चर्चेत असतात. कधी आपल्या भाषणामुळे तर कधी आपल्या कृतीमुळे. असंच काहीसे आज ( शुक्रवारी) ठाण्यात पाहायला मिळाले. ठाणे येथे एका कार्यक्रमाला आले असता मंत्री रावसाहेब दानवे ( Minister of State for Railways Raosaheb Danve ), इतर मंत्री आणि कार्यकर्त्यांनी आज (शुक्रवारी) ठाण्यात एका हॉटेलमध्ये जात वडापाव ( Tasted Vadapav ) आणि भजीवर ताव मारला. इथपर्यंत ठिक होतं मात्र पुढे काय घडलं? पाहा, या विशेष रिपोर्टमधून... ( या बातमीनंतर भाजपा कार्यकर्त्यांकडून वडापाव दुकानदाराला बिल दिल्याची माहिती आहे. )