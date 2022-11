हैदराबाद : मधुमेहाचे रुग्ण सहसा बटाटे खाणे टाळतात. असे म्हटले जाते की, बटाटा खाल्ल्याने साखरेची पातळी वाढते, कारण त्यात भरपूर कॅलरीज आणि स्टार्च असतात. जे मधुमेहासाठी चांगले ( Benefits of Sweet Potato ) नाही. तथापि, स्टार्च एक मऊ, पांढरा, चव नसलेला ( Sweet Potato Benefits for Diabetes Patient ) पावडर आहे ( How to Control Blood Pressure ) जो थंड पाण्यात, अल्कोहोल किंवा इतर सॉल्व्हेंट्समध्ये विरघळतो. तुम्हाला माहीत आहे का? एक बटाटा ( Potato is Sweet Potato or Tuber ) आहे जो मधुमेही खाऊ ( There is a Potato that Diabetics Can Eat ) शकतो.

हा बटाटा रताळे किंवा कंद आहे. याचे नाव गोड असले तरी ते मधुमेहींसाठी खूप फायदेशीर आहे. चला तर मग जाणून घेऊया मधुमेही आणि इतर रुग्णांसाठी कंदमाचे मूळ किती फायदेशीर आहे.

कंदमूळ, रताळे यामध्ये कॅलरीजचे प्रमाण कमी असल्याने मधुमेहींकरिता ते सुरक्षित : कंदमुळामध्ये कॅलरीज कमी असतात. ज्यामुळे ते मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी सुरक्षित होते. हे अनेक आकार आणि रंगांमध्ये येते. साधारणपणे कच्च्या मुळा लाल रंगाचा असतो. नंतर त्याचा रंग बदलतो, हिवाळ्यात कंद मुबलक प्रमाणात आढळतो. कंदमुळेमध्ये अनेक प्रकारची जीवनसत्त्वे, खनिजे, अँटिऑक्सिडंट्स आणि फायबर असतात. 200 ग्रॅम कंदमध्ये 180 कॅलरीज, 4 ग्रॅम प्रथिने, 6.6 ग्रॅम फायबर आणि 41.4 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट असतात. हे केवळ मधुमेहावरच नाही, तर हृदयविकारापासून बचाव करण्यासाठीही फायदेशीर आहे.

रक्तातील साखरेची पातळी कमी करते : त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स खूपच कमी आहे. मुळांमधील संयुगे रक्तातील साखरेची वाढ रोखतात आणि नैसर्गिक पद्धतीने इन्सुलिन वाढवतात. अँटीऑक्सिडंट गुणधर्मांमुळे साखरेचे जलद शोषण होण्यास मदत होते. त्यामुळे मधुमेहीही ते खाऊ शकतात.

रक्तदाब कमी होतो : कंदमूळामध्ये पोटॅशियमदेखील असते, त्यामुळे ते उच्च रक्तदाब टाळण्यास मदत करते. कंद खाल्ल्याने हृदयविकार बरा होतो. हे शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करते.

डोळ्यांसाठी फायदेशीर कंदमुळे : यामध्ये अनेक जीवनसत्त्वे असतात, त्यामुळे ते डोळ्यांसाठी फायदेशीर असते. मुळ्यामध्ये बीटा-कॅरोटीनचे प्रमाण जास्त असते. जे डोळ्यांच्या दृष्टीसाठी फायदेशीर असते. मेथीमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यासही मदत होते. यासोबतच कंडूमाळ पचनक्रिया सुधारण्यातही भूमिका बजावते.