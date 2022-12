वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील रोचेस्टर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या (आरआयटी) शास्त्रज्ञांनी केलेल्या ताज्या संशोधनात असा निष्कर्ष काढण्यात आला ( Latest Research by RIT ) आहे की, विविध वंशांमध्ये कोरोना विषाणूचा प्रसार ( America has Concluded That Possibility of Spread of Coronavirus ) होण्याची शक्यता अजूनही जास्त ( Virus to Spread From Humans to Bats ) आहे. संगणकाच्या सिम्युलेशनच्या आधारे त्यांनी हा निष्कर्ष काढला आहे.

कोरोना पेशींमध्ये प्रवेश करण्यासाठी वापरतो स्पाइक प्रोटीन : कोरोना पेशींमध्ये प्रवेश करण्यासाठी स्पाइक प्रोटीन वापरतो. संशोधकांनी हे प्रथिने मानवी आणि वटवाघुळांच्या पेशींमधील ACE2 रिसेप्टर्सला विविध प्रकारांमध्ये कसे जोडतात याचे परीक्षण केले. "आम्हाला आशा आहे की उत्क्रांतीवादी समायोजनामुळे हा विषाणू मानवांमध्ये अधिक आणि वटवाघुळांमध्ये कमी झाला आहे. परंतु आमच्या लक्षात आले की, यात कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. "याचे कारण म्हणजे ACE2 साइट, जी विषाणू प्रवेश करण्यासाठी वापरते. सेल, बदलत नाही," संशोधनात सहभागी झालेल्या ग्रेगरी बॅबिट म्हणाले

मानवाकडून वटवाघळांमध्ये विषाणू पसरण्यास मोठे अडथळे : त्यामुळे मानवाकडून वटवाघळांमध्ये विषाणू पसरण्यास कोणतेही मोठे अडथळे नाहीत. त्यानुसार, हे स्पष्ट आहे की हा विषाणू वेगवेगळ्या प्रजातींमध्ये पसरत राहणार आहे. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की SARS-CoV-2 विषाणू जो कोविड-19 ला कारणीभूत ठरतो तो प्रथम वटवाघुळातून मानवांमध्ये आला. त्यानंतर, त्याचे डेल्टा आणि विविध प्रकारांमध्ये रूपांतर झाल्याचे विश्लेषण केले जाते