Purdue University संशोधकांना आढळून आले की व्हिटॅमिन डी रोगप्रतिकारक पेशींमुळे होणारी जळजळ गंभीर कोविड संसर्गादरम्यान प्रतिसाद कमी करण्यासाठी कार्य करते. कारण व्हिटॅमिन डी रिसेप्टर रोगप्रतिकारक पेशींवर परिणाम करतो. आणि पेशी सक्रिय व्हिटॅमिन डी चयापचययाची क्रिया पार पा़डतात. व्हिटॅमिन डीमध्ये प्रतिकारशक्ती सुधारण्याची क्षमता देखील आहे," शालीमारबाग येथील फोर्टिस हॉस्पिटलचे संचालक डॉ संजय कुमार यांनी आयएएनएसला सांगितले.

कोरोना वृद्ध प्रौढांसाठी, लठ्ठपणा आणि उच्चरक्तदाब असलेल्या लोकांसाठी - पुन्हा व्हिटॅमिन डी ची कमतरता आढळून येतो. इस्रायलमधील बार-इलान विद्यापीठामध्ये केलेल्या प्रयोगात व्हिटॅमिन डी पातळीत वाढ झाल्यास रोगाची तीव्रता तसेच मृत्यूचा धोका वाढतो. व्हिटॅमिन डीची कमतरता असलेल्या रुग्णांमध्ये (20 एनजी/एमएल पेक्षा कमी) कोविडची गंभीर किंवा गंभीर प्रकरणे 40 एनजी/एमएल पेक्षा जास्त असण्याची शक्यता 14 पट जास्त आहे.

मूत्रपिंडाचे आजार आणि लठ्ठपणा

यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन The US Centers for Disease Control and Prevention(CDC) ने कोरोनामुळे मरण पावलेल्या 75 टक्क्यांहून अधिक लोकांमध्ये अनियंत्रित उच्च रक्तदाब, मधुमेह, मूत्रपिंडाचे आजार आणि लठ्ठपणा यासारखे आजार होते. "कमी व्हिटॅमिन डी पातळी वृद्ध प्रौढ आणि मुलांमध्ये न्यूमोनियाच्या वाढत्या जोखमीशी संबंधित आहे." गोगिया म्हणाले. त्यांनी क्लिनिकल चाचण्यांच्या मेटा-विश्लेषणामध्ये, व्हिटॅमिन डी तीव्र श्वसनमार्गाच्या संसर्गापासून संरक्षण करण्यासाठी दर्शविले गेले. काही क्लिनिकल चाचण्यांमध्ये, व्हिटॅमिन डीची कमतरता असलेल्या गंभीर आजारी रूग्णांना (परंतु COVID-19 नाही) व्हिटॅमिन डीचा उच्च डोस दिल्याने हॉस्पिटलमध्ये राहण्याचा कालावधी किंवा मृत्यू दर कमी झाला नाही. "व्हिटॅमिन डी वापरण्याचे इम्युनोमोड्युलेटरी प्रभावांवर आधारित आहे. कोरोना संसर्गापासून संरक्षण तसेच आजाराची तीव्रता कमी करतात." गोगिया यांनी नमूद केले.

व्हिटॅमिन डी महत्वाचे

व्हिटॅमिन डी बहुतेकदा हाडांच्या आरोग्यासाठी आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आणि संसर्गजन्य रोगांशी संबंधित आहे. पुण्यातील डी.वाय. पाटील मेडिकल कॉलेज, डॉ अमिताव बॅनर्जी "वयस्क प्रौढांच्या तुलनेत तरुणांमध्ये व्हिटॅमिन डीची कमतरता असण्याची शक्यता चार पटीने जास्त आहे" असेही सांगितले. बॅनर्जी म्हणाले, "जीवनशैलीतील बदलांमध्ये केवळ आहार आणि व्यायामाचा समावेश नाही तर व्हिटॅमिन डी मिळवण्यासाठी घराबाहेर पडणे समाविष्ट आहे." "आपल्या शरीराला रोगप्रतिकारक शक्ती राखण्यासाठी व्हिटॅमिन डी आवश्यक आहे," असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा - COVID infections raise heart conditions : कोरोनामुळे हृदयविकाराचा धोका जास्त