पुणे - काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी ( Congress MP Rahul Gandhi ) यांनी भारत जोडो यात्रेदरम्यान ( Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra ) स्वातंत्र्यवीर सावरकर ( Rahul Gandhi statement about Savarkar ) यांच्यावर केलेल्या टीकेचे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. आज पुण्यात देखील बाळासाहेबांची शिवसेना ( Shiv Sena of Balasaheb ) या पक्षाच्या वतीने पुण्यातील सारसबाग येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर पुतळ्यापाशी आंदोलन ( Protest near the statue of freedom fighter Savarkar ) करण्यात आले.

अतिउत्साह नडला, नको तिथे उगारली चप्पल

राहुल गांधी यांच्या प्रतिमेला जोडे मारो आंदोलन - यावेळी काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्या प्रतिमेला जोडो मारण्यात आले. यावेळी आंदोलनात महिला कार्यकर्त्यांकडून सुरवातीला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या पुतळ्याला जोडो मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला पण, आंदोलकांकडून त्या महिलेला वेळेतच थांबविण्यात आले.

राहुल गांधींचा निषेध

काय म्हणाले राहुल गांधी - सावरकर दोन-तीन वर्षे अंदमानच्या तुरुंगात राहिले. त्यानंतर त्यांनी इंग्रजांना माफीनामे पाठवायला सुरुवात केली. नंतरच्या काळात सावरकरांनी वेगळ्या नावाने स्वत:वर पुस्तक लिहले आणि आपण किती शूरवीर होतो, हे सांगितले. सावरकरांना इंग्रजांकडून पेन्शन मिळायची, ते इंग्रजांसाठी काँग्रेस पक्षाविरोधात काम करायचे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले.